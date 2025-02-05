月租2084萬…信義計畫區辦公室赫見天價租金 每坪飆破4千元

台北市信義計劃區出現一筆單月租金高達2084萬元的辦公室租賃案件。實價揭露，信義富邦A25園區去年12月一口氣出租8個樓層，建物租賃面積將近5千坪，高樓層揭露單價每坪約4200元，每月租金高達2084萬元，寫下信義計劃區辦公室實價租金的總價新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計劃區內大面積的辦公室空間越來越少，指標辦公大樓中高樓層每坪4千元租金已經成為常態。

雖然租金高，但畢竟信義區仍是台北市門面，租金與國際都市相比並不貴，因此吸引有需求企業進駐地標大樓。而在國內經濟成長，企業對於辦公室的空間需求增加，空置率改善後，市場需求穩健與新的地標大樓崛起，帶動信義計畫區的租金價格持續走高。

根據實價租金資料顯示，台北市信義區出現過兩筆單月租金千萬的辦公室租賃，這波租金起漲前，2016年國泰置地大樓就有單筆月租1043萬元，每坪租金單價僅3045元。

去年12月信義富邦A25園區實價揭露，40~45樓與49、50樓出租，建物租賃面積將近5千坪，月租2084萬元，換算一年租金超過2億元，每坪單價則是行情的4200元。