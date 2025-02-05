快訊

大S骨灰到家了！王偉忠出力護送 龍巖：喪禮真的不是我們承辦

統一發票中獎清冊出爐！花35元買飲料中千萬 18位幸運兒消費地曝光

目睹他人刮中100萬…帥哥跟風爽中2千萬 彩券行再揭當天異象

聽新聞
0:00 / 0:00

月租2084萬…信義計畫區辦公室赫見天價租金 每坪飆破4千元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／取自google 地圖
圖／取自google 地圖

台北市信義計劃區出現一筆單月租金高達2084萬元的辦公室租賃案件。實價揭露，信義富邦A25園區去年12月一口氣出租8個樓層，建物租賃面積將近5千坪，高樓層揭露單價每坪約4200元，每月租金高達2084萬元，寫下信義計劃區辦公室實價租金的總價新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計劃區內大面積的辦公室空間越來越少，指標辦公大樓中高樓層每坪4千元租金已經成為常態。

雖然租金高，但畢竟信義區仍是台北市門面，租金與國際都市相比並不貴，因此吸引有需求企業進駐地標大樓。而在國內經濟成長，企業對於辦公室的空間需求增加，空置率改善後，市場需求穩健與新的地標大樓崛起，帶動信義計畫區的租金價格持續走高。

根據實價租金資料顯示，台北市信義區出現過兩筆單月租金千萬的辦公室租賃，這波租金起漲前，2016年國泰置地大樓就有單筆月租1043萬元，每坪租金單價僅3045元。

去年12月信義富邦A25園區實價揭露，40~45樓與49、50樓出租，建物租賃面積將近5千坪，月租2084萬元，換算一年租金超過2億元，每坪單價則是行情的4200元。

曾敬德指出，信義計劃區內出現單坪租金4千元的辦公室越來越多，連帶台北市的捷運站周邊辦公室租金也走揚，整體辦公室市場還是處於房東市場，未來則是要觀察景氣發展，與需要ESG企業的辦公室需求，另外台北市的新增供給也是未來租金走勢的一大變數。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

信義房屋 租金

延伸閱讀

洗米華昔日愛巢 西半山豪宅月租12.8萬港元租出

墾丁地標森林遊樂區牌樓撞成這樣...警方追緝肇逃貨櫃車

安永報告揭投資人矛盾心態 92％仍優先考量短期業績

荒廢近20年 高雄觀音山知名地標「鬼樓」1.8億拍出

相關新聞

餐飲龍頭扛不住！王品喊旗下「2品牌」喊漲 漲幅達4.5%

王品（2727）旗下西堤調漲售價，元月29日調漲套餐價格由668元調漲到698元，漲幅4.5%。西堤總監徐怡靜5日表示，...

月租2084萬…信義計畫區辦公室赫見天價租金 每坪飆破4千元

台北市信義計劃區出現一筆單月租金高達2084萬元的辦公室租賃案件。實價揭露，信義富邦A25園區去年12月一口氣出租8個樓...

「簡單有意義」西堤攜百萬YTR千千引爆捐血熱潮 拚四天募集700萬cc

台灣人捐血率世界第一，公益精神令人驕傲！王品（2727）集團「西堤牛排」連續22年響應捐血活動，今年度加碼至28,000...

川普重返白宮 牽動台灣房市？專家：這因素恐讓打房效果降低

房市在去年9月的央行第七波信用管制後，買氣明顯下滑，那今年的房市走向又會如何呢，KPMG畢馬威不動產副總經理林昇恒5日指...

4月1日新制上路！竹竹苗 YouBike 2.0E加速較快 需先投保才能借車

鑑於全國近期自行車事故死傷人數攀升，新竹市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府及新竹科學園區管理局於「園縣市高峰會」共同決議，考...

創29年最大交屋潮！2024年全國使照量破13萬宅 專家：這隱憂恐來了

據內政部最新資料，2024年全國住宅類核發建築物使用執照約達13萬8,180宅，創下自1996年以來最高紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。