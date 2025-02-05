快訊

精舍版洪仲丘？死者生前「被逼跪拜佛像」遭踹虐死 王薀3大護法信徒聲押

菲律賓眾議院通過！彈劾副總統薩拉杜特蒂 下任總統人選曝光

案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

「簡單有意義」西堤攜百萬YTR千千引爆捐血熱潮 拚四天募集700萬cc

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

台灣人捐血率世界第一，公益精神令人驕傲！王品（2727）集團「西堤牛排」連續22年響應捐血活動，今年度加碼至28,000張愛心五折券，並首次將募血範圍擴大至南台灣地區，涵蓋台南、嘉義、高雄及屏東地區，期待全台共同響應、今年挑戰募集7,000,000cc的愛心里程碑。

活動特別邀請百萬YouTuber千千（千千進食中）擔任捐血大使，藉由她的親和力與影響力，號召更多年輕族群加入捐血行列。千千於5日活動首日現身，為捐血者加油打氣，並與大家一起傳遞「熱力捐血」的公益精神。

捐血後也不忘來西堤補補血，補血力推原塊牛排，西堤為每位熱血戰士補充能量。西堤牛排以「熱血時刻」為主題，2025年活動再升級。2月6日至2月9日期間，至全台指定捐血點捐血單次250cc，即可獲得西堤單客經典套餐「愛心5折券」乙張；首次捐血或單次捐500cc，更加贈限量西堤沙灘提袋乙個，數量有限，送完為止。

今年更首度將活動範圍擴大，除了台北、台中、新竹外，攜手高雄捐血中心，擴大募血範圍，涵蓋台南、嘉義、高雄及屏東地區，讓更多人有機會參與這場愛心公益盛事。

根據台灣血液基金會數據，台灣捐血率連續兩年突破8%，穩居世界第一，但隨著少子化趨勢，年輕人首次捐血的比例逐年下降。西堤牛排以實際行動號召年輕族群挽袖捐血，期待透過千千的影響力，喚起更多人對捐血的重視。

西堤牛排不僅以美味的牛排征服味蕾，自21年前開始響應捐血活動以來，西堤已累積募集超過7,000萬CC的熱血，成為國內捐血公益延續最久的餐飲品牌，成功鼓勵了無數「首捐族」勇敢挽袖，為社會注入無窮愛心與希望。

本屆捐血活動大使千千，身為擁有數百萬粉絲的美食 YouTuber，除了有專業的護理背景，加上幽默風趣的風格與真誠態度，深受年輕族群喜愛，為捐血公益注入全新活力。她親自挽袖捐血，並號召大家一起加入這場愛心行動：「捐血是一件既簡單又有意義的事情，可以用這樣的方式，將愛心傳遞給更多需要幫助的人。希望大家一起熱血響應捐血，用行動讓這個世界更溫暖。」

A型血最愛吃肉，推薦西堤原塊牛排，以高溫烘烤鎖住牛肉飽滿肉汁，表面酥香，口感鮮嫩多汁讓人回味；AB型喜歡嚐鮮新菜，推薦威靈頓牛排，主廚嚴選法蘭克牛排，包裹濃郁的松露蘑菇醬，外層酥皮完美鎖住肉汁，一口咬下香氣滿溢；不論你是哪一種血型，只要熱血相挺，西堤給你滿滿補血美食。即日起至2月28日，到全台西堤牛排門市內用2客經典套餐，喊出口號「就愛我這型」，即贈價值超過300元的美味「烤雞派對拼盤」乙份。

捐血中心 王品 西堤

延伸閱讀

餐飲龍頭扛不住！王品喊旗下「2品牌」喊漲 漲幅達4.5%

影／YouTuber挑戰一周走25萬步 身體竟出現驚人變化

台北捐血中心血液庫存量剩4.1天 籲踴躍捐血

年假急診爆滿、用血量增近1成 全台血液庫存只剩5.3天

相關新聞

餐飲龍頭扛不住！王品喊旗下「2品牌」喊漲 漲幅達4.5%

王品（2727）旗下西堤調漲售價，元月29日調漲套餐價格由668元調漲到698元，漲幅4.5%。西堤總監徐怡靜5日表示，...

月租2084萬…信義計畫區辦公室赫見天價租金 每坪飆破4千元

台北市信義計劃區出現一筆單月租金高達2084萬元的辦公室租賃案件。實價揭露，信義富邦A25園區去年12月一口氣出租8個樓...

「簡單有意義」西堤攜百萬YTR千千引爆捐血熱潮 拚四天募集700萬cc

台灣人捐血率世界第一，公益精神令人驕傲！王品（2727）集團「西堤牛排」連續22年響應捐血活動，今年度加碼至28,000...

川普重返白宮 牽動台灣房市？專家：這因素恐讓打房效果降低

房市在去年9月的央行第七波信用管制後，買氣明顯下滑，那今年的房市走向又會如何呢，KPMG畢馬威不動產副總經理林昇恒5日指...

4月1日新制上路！竹竹苗 YouBike 2.0E加速較快 需先投保才能借車

鑑於全國近期自行車事故死傷人數攀升，新竹市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府及新竹科學園區管理局於「園縣市高峰會」共同決議，考...

創29年最大交屋潮！2024年全國使照量破13萬宅 專家：這隱憂恐來了

據內政部最新資料，2024年全國住宅類核發建築物使用執照約達13萬8,180宅，創下自1996年以來最高紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。