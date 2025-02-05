「簡單有意義」西堤攜百萬YTR千千引爆捐血熱潮 拚四天募集700萬cc

台灣人捐血率世界第一，公益精神令人驕傲！王品（2727）集團「西堤牛排」連續22年響應捐血活動，今年度加碼至28,000張愛心五折券，並首次將募血範圍擴大至南台灣地區，涵蓋台南、嘉義、高雄及屏東地區，期待全台共同響應、今年挑戰募集7,000,000cc的愛心里程碑。

活動特別邀請百萬YouTuber千千（千千進食中）擔任捐血大使，藉由她的親和力與影響力，號召更多年輕族群加入捐血行列。千千於5日活動首日現身，為捐血者加油打氣，並與大家一起傳遞「熱力捐血」的公益精神。

捐血後也不忘來西堤補補血，補血力推原塊牛排，西堤為每位熱血戰士補充能量。西堤牛排以「熱血時刻」為主題，2025年活動再升級。2月6日至2月9日期間，至全台指定捐血點捐血單次250cc，即可獲得西堤單客經典套餐「愛心5折券」乙張；首次捐血或單次捐500cc，更加贈限量西堤沙灘提袋乙個，數量有限，送完為止。

今年更首度將活動範圍擴大，除了台北、台中、新竹外，攜手高雄捐血中心，擴大募血範圍，涵蓋台南、嘉義、高雄及屏東地區，讓更多人有機會參與這場愛心公益盛事。

根據台灣血液基金會數據，台灣捐血率連續兩年突破8%，穩居世界第一，但隨著少子化趨勢，年輕人首次捐血的比例逐年下降。西堤牛排以實際行動號召年輕族群挽袖捐血，期待透過千千的影響力，喚起更多人對捐血的重視。

西堤牛排不僅以美味的牛排征服味蕾，自21年前開始響應捐血活動以來，西堤已累積募集超過7,000萬CC的熱血，成為國內捐血公益延續最久的餐飲品牌，成功鼓勵了無數「首捐族」勇敢挽袖，為社會注入無窮愛心與希望。

本屆捐血活動大使千千，身為擁有數百萬粉絲的美食 YouTuber，除了有專業的護理背景，加上幽默風趣的風格與真誠態度，深受年輕族群喜愛，為捐血公益注入全新活力。她親自挽袖捐血，並號召大家一起加入這場愛心行動：「捐血是一件既簡單又有意義的事情，可以用這樣的方式，將愛心傳遞給更多需要幫助的人。希望大家一起熱血響應捐血，用行動讓這個世界更溫暖。」

A型血最愛吃肉，推薦西堤原塊牛排，以高溫烘烤鎖住牛肉飽滿肉汁，表面酥香，口感鮮嫩多汁讓人回味；AB型喜歡嚐鮮新菜，推薦威靈頓牛排，主廚嚴選法蘭克牛排，包裹濃郁的松露蘑菇醬，外層酥皮完美鎖住肉汁，一口咬下香氣滿溢；不論你是哪一種血型，只要熱血相挺，西堤給你滿滿補血美食。即日起至2月28日，到全台西堤牛排門市內用2客經典套餐，喊出口號「就愛我這型」，即贈價值超過300元的美味「烤雞派對拼盤」乙份。