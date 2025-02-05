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餐飲龍頭扛不住！王品喊旗下「2品牌」喊漲 漲幅達4.5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品旗下西堤調漲售價。聯合報系資料照
王品旗下西堤調漲售價。聯合報系資料照

王品（2727）旗下西堤調漲售價，元月29日調漲套餐價格由668元調漲到698元，漲幅4.5%。西堤總監徐怡靜5日表示，西堤持續優化品牌，進行菜單升級，今年預計將改裝拉皮的店數達五店，同時第3季將再開一家新店，整體家數規模可望由37店增至38店。另，旗下的陶板屋也同步漲價，同樣是套餐價格由668元調漲到698元。

王品集團「西堤牛排」5日舉辦記者會，連續22年響應捐血活動，今年度加碼至28,000張愛心五折券，並首次將募血範圍擴大至南台灣地區（涵蓋台南、嘉義、高雄及屏東地區），期待全台共同響應、今年挑戰募集7,000,000cc的愛心里程碑。

活動特別邀請百萬YouTuber千千（千千進食中）擔任捐血大使，藉由她的親和力與影響力，號召更多年輕族群加入捐血行列。

徐怡靜表示，西堤目前是精緻餐飲事業群店數最多的品牌之一，除了持續展店，也進行菜單升級，今年預計推出10餘道新菜，整體營收目標預計較去年成長5%。西堤除了套餐也可單點，整體客單價約落在700元。

徐怡靜表示，西堤去年調薪二次，今年元月又再度調漲薪資，使得人力成本增加了一個百分點，同時原物料成本、電費無一不漲，為了反應成本增加，因此1月29日調漲套餐價格由668元調漲到698元，漲幅4.5%。西堤先前也曾在2021年調漲價格，當時集團15個品牌齊漲，西堤的漲幅約5.28%。

徐怡靜表示，集團持續加薪招募人力，目前西堤仍有一成左右的人力缺口，因此持續朝優化設備、減少工序，以降低廚房負擔。

漲價 王品集團 薪資 西堤

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