川普重返白宮 牽動台灣房市？專家：這因素恐讓打房效果降低

房市在去年9月的央行第七波信用管制後，買氣明顯下滑，那今年的房市走向又會如何呢，KPMG畢馬威不動產副總經理林昇恒5日指出，川普上任及央行政策是主要變因，在川普關稅政策將提升通膨壓力，使聯準會降息更謹慎，台灣央行打房政策的效果可能會降低，預期台灣房價預計將維持目前水平。

林昇恒表示，未來保值性佳的房地產更能吸引資產階級資金，而蛋黃區及豪宅受影響較小，整體而言，台灣不動產市場維持住宅弱，預計價平量縮、商用則相對較佳。

住宅市場方面，林昇恒表示，因第七波信用管制將受挑戰，尤其是蛋白區的銷售率及房價，豪宅則受影響較小，因為多數豪宅投資人可完全不用或不須高額度貸款，一般建商將考慮延緩推案或出售不動產來調節資金壓力。

辦公及工業廠辦市場將因外資投資及科技業自用需求成長帶動穩定成長，目前主要辦公區域將持續維持租金及出租率提升，但仍以雙北市為主要區域，但其他具有潛力的辦公區域將厚積薄發，如台北南港、新北板橋、桃園青埔、新竹、台中、高雄左營/巨蛋等地。

商場及百貨在2025年也將迎新格局，包含台北遠東Garden City、台北統一Dream Plaza、南港三井LaLaport、台南新光三越進駐南山台南廣場等。倉儲物流、工業廠房則因科技業擴廠、台積電（2330）帶動半導體成長，預計將成為主要交易標的，並以自用型買家作為主力。飯店旅館類不動產也有機會因兩岸逐步開放陸客來台觀光，而重現疫情前的旅遊榮景。

若以地理區域而言，六都會是商用不動產主要交易場域。雙北以商場百貨、商辦為主。桃園仍以工業倉儲物流為主，新竹、台中、台南及高雄預計會是主要工業廠房重點發展區域，整體環境設施及供應鏈群聚將吸引科技業投資。整體而言，商用不動產在六都及新竹的需求仍高，住宅市場則以高品質的住宅為主要標的，而央行政策及川普上任會是2025年重點關注方向。

海外市場方面，日本依舊將成為台灣投資人因地緣政治及資產布局等因素考量下的首選。中國大陸主要因不動產開發商的持續資金鏈斷裂及貿易戰影響，2025年仍將維持房市的低迷。東南亞六國仍因中美貿易戰之影響，持續受台商因產業需求而積極布局的地區。

展望2025年，林昇恒表示，將會有許多不確定因素影響台灣投資環境，不動產市場亦與全球政經環境、科技發展密切相關，2025年將會是台灣企業需要提早布局、進行整體策略規劃以掌握經濟全面復甦後的商機。