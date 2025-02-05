快訊

S媽白髮人送黑髮人！忍悲痛處理大S後事臉書低調做「1舉動」

南投工安意外…監工誤闖怪手作業區 遭挖斗擊中胸部身亡

北市陽明高中竄熊熊火光！校長：學生寒假做實驗疑操作不慎

4月1日新制上路！竹竹苗 YouBike 2.0E加速較快 需先投保才能借車

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹竹苗YouBike 2.0E強制傷害險將於4月1日上線。圖／竹科管理局提供
竹竹苗YouBike 2.0E強制傷害險將於4月1日上線。圖／竹科管理局提供

鑑於全國近期自行車事故死傷人數攀升，新竹市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府及新竹科學園區管理局於「園縣市高峰會」共同決議，考量YouBike2.0E加速較快、騎乘距離較遠，將針對YouBike 2.0E電輔車實施強制投保公共自行車傷害險政策，以維護騎乘民眾若發生意外事故的保障權益。並自今年4月1日起，於新竹市、新竹縣、新竹科學園區及苗栗縣公共自行車租賃站點，租借YouBike 2.0E電輔車的民眾，須完成投保公共自行車傷害險，方可租借。

民眾只需要透過微笑單車官方網站或官方APP登入會員後，即可加保公共自行車傷害險，114年4月1日起未投保者將無法租借YouBike 2.0E電輔車，已完成投保者可正常使用，不須再重新投保。尚未投保公共自行車傷害險之民眾也請儘速完成投保，避免發生無法借用車輛之情形。

新竹科學園區管理局也特別提醒，每個註冊會員的手機門號最多可綁定五張票卡。如果民眾使用相同手機門號綁定多張票卡進行租借，請務必在每張票卡上填寫確認「實際騎乘者」的個人資料，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，才能符合傷害險理賠資格，以維護個人權益。

公共自行車傷害險為政府提供之免費保險，保障騎乘者在意外事故中發生死亡、失能或住院時，憑醫療單據等文件向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額100萬元（未滿15歲者為喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1,000元。

更多公共自行車傷害險相關資訊，請至微笑單車官方網站查詢。

竹竹苗YouBike 2.0E強制傷害險將於4月1日上線。圖／竹科管理局提供
竹竹苗YouBike 2.0E強制傷害險將於4月1日上線。圖／竹科管理局提供

YouBike 保險金 自行車

延伸閱讀

台東YouBike搶手！春節一車難求 1個月使用破2萬5千次

嘉縣YouBike增至110站 仍以人口集中區優先建置

女高中生騎YouBike遇惡煞 黑衣女徒手巴頭逃逸警追查中

烏來貢寮YouBike租賃點 新北交通局拚2月底啟用

相關新聞

黑松100歲！代理金酒、立頓…最長壽飲料突破百億 一本古董文件的警醒

黑松100歲了，除經典沙士、Fin，還代理金酒、立頓，營收突破百億。

史上底價最高！台中這3區27日市地標售 房仲曝：回春關鍵

台中市地政局公布，2月27日將公開標售水湳、13期、14期共133筆配餘地及抵費地，總標售底價創新高。去年下半年因打炒房...

「簡單有意義」西堤攜百萬YTR千千引爆捐血熱潮 拚四天募集700萬cc

台灣人捐血率世界第一，公益精神令人驕傲！王品（2727）集團「西堤牛排」連續22年響應捐血活動，今年度加碼至28,000...

餐飲龍頭扛不住！王品喊旗下「2品牌」喊漲 漲幅達4.5%

王品（2727）旗下西堤調漲售價，元月29日調漲套餐價格由668元調漲到698元，漲幅4.5%。西堤總監徐怡靜5日表示，...

川普重返白宮 牽動台灣房市？專家：這因素恐讓打房效果降低

房市在去年9月的央行第七波信用管制後，買氣明顯下滑，那今年的房市走向又會如何呢，KPMG畢馬威不動產副總經理林昇恒5日指...

4月1日新制上路！竹竹苗 YouBike 2.0E加速較快 需先投保才能借車

鑑於全國近期自行車事故死傷人數攀升，新竹市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府及新竹科學園區管理局於「園縣市高峰會」共同決議，考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。