信義計畫區辦公租金總價創高 「這棟新商辦」月租飆破2,000萬元

根據台北市最新實價周報資料顯示，台北市信義計劃區揭露一筆單月租金高達2,084萬元的辦公室租賃案件，「信義富邦A25園區」的40~45樓與49、50樓，建物租賃面積將近5千坪，這次高樓層揭露每坪月租金約4200元，合計每月總租金高達2,084萬元，創信義計劃區辦公室實價租金的總價新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計劃區內大面積的辦公室空間越來越少，因此吸引有需求的企業進駐地標大樓。

曾敬德指出，由於北市信義計畫區有「台北曼哈頓」之稱，而且是整個台北市的門面，與國際都市相比租金並不貴。

曾敬德強調，尤其在國內經濟成長，企業對於辦公室的空間需求增加，空置率改善後，市場需求穩健與新的地標大樓崛起，帶動信義計畫區的租金價格走高，指標新大樓的中高樓層每坪月租金破4千元已經成為常態。