創29年最大交屋潮！2024年全國使照量破13萬宅 專家：這隱憂恐來了
據內政部最新資料，2024年全國住宅類核發建築物使用執照約達13萬8,180宅，創下自1996年以來最高紀錄。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，2020年以來建商大舉推案，並陸續於2024年完工，全國進入歷年罕見交屋潮，此波是否在市場衍生巨大賣壓，值得持續觀察。
據內政部統計，全國住宅類核發建築物使用執照為13萬8,180宅，刷新29年來歷史新高；全國住宅類核發使照總樓地板面積則達584.9萬坪，亦是自2007年以來最高。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，觀察住宅類核發使照數據，自2023年下半年起至2024年底，扣除工作日較少之2月份，連續17月單月住宅使照宅數都達破萬宅規模，又以桃園市、台中市居多。
賴志昶指出，若以預售屋平均工期約3年來看，約是自2020年起建商大舉推案，累計至2023、2024年陸續出現大批交屋潮。
賴志昶分析，龐大交屋潮亦與近年房市走勢相符，上一波多頭房市起漲點，即是以2020年為開端，國內各地建商紛紛搶進推案，其中以重劃區議題著稱的台中市、桃園市，吸引開發商插旗，成為這波推案潮、交屋潮的主要區域。
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