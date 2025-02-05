創29年最大交屋潮！2024年全國使照量破13萬宅 專家：這隱憂恐來了

據內政部最新資料，2024年全國住宅類核發建築物使用執照約達13萬8,180宅，創下自1996年以來最高紀錄。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，2020年以來建商大舉推案，並陸續於2024年完工，全國進入歷年罕見交屋潮，此波是否在市場衍生巨大賣壓，值得持續觀察。

據內政部統計，全國住宅類核發建築物使用執照為13萬8,180宅，刷新29年來歷史新高；全國住宅類核發使照總樓地板面積則達584.9萬坪，亦是自2007年以來最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，觀察住宅類核發使照數據，自2023年下半年起至2024年底，扣除工作日較少之2月份，連續17月單月住宅使照宅數都達破萬宅規模，又以桃園市、台中市居多。

賴志昶指出，若以預售屋平均工期約3年來看，約是自2020年起建商大舉推案，累計至2023、2024年陸續出現大批交屋潮。