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透天店面身價驚人！西門町、南陽街大戶買方砸近1.5億、2.2億包下整棟

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
西門町成都路透天店面地段鑲金，有買家砸2.2億元買下整棟透天店面(紅圈處)買下。台灣房屋西門店提供
西門町成都路透天店面地段鑲金，有買家砸2.2億元買下整棟透天店面(紅圈處)買下。台灣房屋西門店提供

據實價登錄資料，台北市西門町成都路一處五層樓透天店面，建坪115.34坪，土地25.71坪，去年12月帶租約銷售以2.2億元成交。

而過去被稱為「補習街」的南陽街，則有土地30.25坪的四層樓透天店面，以總價1.46億元交易。

台灣房屋西門特許加盟店表示，西門町商圈人潮熱絡，店面租賃搶手，一有店面釋出很快就出租，甚至租期未到就有排隊卡位的情況。

台灣房屋西門特許加盟店指出，去年12月成交的成都路透天店面就位在捷運西門町站六號出口旁，地段佳、人流大，廣告效益高，頗適合伴手禮店、拍貼店、潮牌服飾展店，且該透天店面帶租約出售，提高投資人進場卡位意願。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，南陽街等於是補習街的代名詞，隨著屋齡漸高，透天沒有電梯，學員出入不便，出租較缺乏競爭力和市場性。

不過，張旭嵐強調，近年南陽街多處透天店面積極參與危老都更，尤其台北雙子星大樓預計2027年完工，被視為是台北西區重大利多，帶動該商圈透天店面交易轉熱絡。

補習

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