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亞光攜手新加坡 MetaOptics 公司 進階世界首創全彩照相模組

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光學鏡頭廠亞洲光學（3019）宣布，董事長賴以仁與新加坡MetaOptics公司CEO Mark 簽訂合作備忘錄，攜手合作 Meta Lens各項創新產品，其中最引人注目的是世界首創的Meta Lens全彩照相模組。

亞洲光學已跨足Meta Lens的領域，並專注於單波長紅外線(不可見光)用於顏面識別，及AR 用WAVE GUIDE，積極樣品製作中，目前新加坡Meta Optics公司CEO Mark從事Meta Lens研究已超過6年，運用Meta Lens已經上市的產品，包括懸空式指紋辨識器，超微小型雷射投影機，更展示革命性產品全彩照相模組，此合作備忘錄充分展示高技術公司與高量產性公司的結合。

展望未來，亞光表示，公司持續進行Meta Lens 先進技術的投入，此次與新加坡Meta Optics公司CEO Mark簽訂合作備忘錄，充分展現高技術公司與高量產性公司的結合，對光學產業未來發展領先布局。

Meta 光學鏡頭 新加坡

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