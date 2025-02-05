資金往西區移動！西門、南陽兩透店賣了 專家曝原因

台北西區商圈熱鬧滾滾，據實價登錄資料，西門町成都路一處五層樓透天店面，建坪115坪，土地25.7坪，去年12月帶租約以2.2億元售出；過去被稱為「補習街」的南陽街，則有四層樓透店，土地30.25坪，交易1.46億元。

台灣房屋西門特許加盟店表示，西門町商圈人潮熱絡，店面租賃搶手，一有店面釋出很快就脫租，甚至租期未到就有排隊卡位的情況，而這筆成都路透天店面就位在捷運六號出口旁，地段佳、人流大，廣告效益高，頗適合伴手禮店、拍貼店、潮牌服飾展店，且該透店帶租約出售，增加投資人進場卡位的信心。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北雙子星大樓預計2027年完工，被視為是台北西區重大利多，不少投資人將目光放在萬華和中正區一帶的店面和商辦。

她表示，西門町透店雖然屋齡高，但是商圈熱絡，新買家入手多看好現成出租效益長期增值性；南陽街隨著屋齡漸高，透天沒有電梯，學員出入不便，出租較缺乏競爭力和市場性，近年多處透店積極參與危老都更，有助未來中正區的商辦租賃供應。

第一建經研究中心副理張菱育指出，過去台北車站南陽街是知名的「補習街」，匯聚各類型補習班，大量的學生人潮，也讓周邊的餐廳、飲料、文具店相當密集。

但近年隨著少子化、雲端課程影響，實體補習班需求銳減，不過台北車站畢竟仍為交通重要轉運樞紐，旅客人潮多，因此未來商圈將會往多元發展，包括餐飲業、微型辦公室、旅店等，對於商辦的硬體要求標準也將會更高。