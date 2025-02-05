到全聯完成 PX Pay 福利任務 抽100組江蕙演唱會門票

台語天后「二姊」江蕙睽違十年重返舞台，將於今年7月開始，自高雄巨蛋唱到台北小巨蛋共計20場演出，日前開放實名登記購票，吸引超過260萬人瘋搶，兩輪抽籤下來仍有不少粉絲未中籤！全聯福利中心為回饋PX Pay會員，2月將抽出100組(每組兩張，共計200張)票價4,880元江蕙演唱會門票，2月28日前PX Pay會員只要完成APP內指定的三項個人化任務，即可獲得抽獎機會，本次活動將一口氣抽出100位幸運會員，也預計將帶動會員數提升。

全聯表示，自去年5月推出「個人化專屬福利任務」以來，截至12月底累計達成任務人次已超過210萬。其中若以當月新加入之PX Pay會員來看，平均有超過兩成新會員達成福利任務；一年以上未消費的會員中，平均每月達成率也超過14%，顯示「個人化專屬福利任務」有效提升會員黏著度，有助於擴大會員經營的廣度和深度。隨著2月驚喜加碼抽出「江蕙演唱會門票」回饋會員，預期將吸引更多粉絲挑戰，福利任務達成率有望再衝出一波高峰！

全聯PX Pay會員數截至去年底已超過1,700萬，為回饋會員，每月福利任務皆量身打造，任務的次數、金額，分別針對每位會員過往的消費行為，透過演算法設定出不一樣的「達陣門檻」。舉例來說，過去每月平均到店消費2次的會員，和每天都到門市消費的會員，所收到的福利任務也會有所不同，每位會員皆有最適合自己的任務門檻，並直接主動顯示在PX Pay APP上，讓人人都有機會獲得「達陣福利」。

全聯表示，2月28日前會員達陣就享「江蕙演唱會門票1次抽獎機會」，將一口氣抽出「7月12日高雄場50組」、「8月30日台北場25組」、「9月1日台北場25組」，共計100組，每組兩張「江蕙演唱會門票(票價4,880元/張)」。