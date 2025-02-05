MG 重回市場 攜手大滿貫冠軍謝淑薇 共同詮釋「誰說不可能」品牌精神

MG Taiwan宣布，甫於日前榮獲澳洲網球公開賽女子雙打項目亞軍、生涯累積9座網球大滿貫冠軍謝淑薇正式成為品牌代言人，未來將與台灣網壇第一女將攜手詮釋「誰說不可能」的品牌精神。作為在享譽國際網壇的傑出運動員，謝淑薇以其不屈不撓、堅持不懈的態度，突破了資源有限、身體傷痛與外界質疑等重重挑戰，最終站上了全球矚目的榮耀舞台。這份挑戰極限、勇於實現夢想的信念，與MG Taiwan突破框架致力提供消費者「超規滿配」產品價值，以及創造無限可能的品牌理念完美契合。透過這次合作，MG Taiwan期待與謝淑薇攜手激勵大眾，將每一個「不可能」化為實現卓越的起點。

謝淑薇的運動精神對於愛好運動的族群極為激勵，畢竟資源和傷痛沒有限縮謝淑薇的發展，而MG去年下半年因為國產車自製率的規範嚴重受創，無法正常生產銷售，中斷在台灣汽車市場的銷售表現，即使元月開始恢復生產與銷售，但許多消費者還不知道這件事，這對MG而言和謝淑薇曾經面臨的考驗也相當相似。由謝淑薇為品牌代言，宣示MG面對挑戰的決心。

MG Taiwan總經理陳宗裕說：「我們很榮幸能與謝淑薇這樣一位充滿熱情和毅力的運動員合作。謝淑薇在球場上所展現的『永不放棄』精神，完美詮釋了MG品牌『誰說不可能』的品牌理念。我們期待這次合作能鼓舞更多人，勇敢面對挑戰、突破自我，創造屬於自己的傳奇篇章。」

依據MG的說法，謝淑薇的成功故事與MG品牌精神之間有著深刻的契合，兩者都體現了對目標的堅持與不懈努力。謝淑薇在資源有限的環境中崛起，憑藉著無數次的揮拍練習和年少就跨級對戰成年人的自我突破，淬鍊出聰明的球風和精湛的球技，不僅以15歲的年紀挑戰職業舞台嶄露頭角，目前更已贏得了7座大滿貫女雙冠軍及2座混雙冠軍，並在雙打賽事中獲得「百搭天后」的美名，成功將自己的名字刻在國際舞台上。

同樣地，謝淑薇追求夢想、突破自我、勇於挑戰的精神，與MG Taiwan「誰說不可能」的品牌核心理念不謀而合，MG Taiwan始終堅持以平易近人的車價、卓越超群的產品配置、安全滿配不妥協、透明成交和多項同級差異化的跨級配備優勢，充分滿足消費者的購車需求。

此次與謝淑薇合作的全新品牌影片中，不僅呈現了她網球職涯克服困難、突破低潮的動人過程，也彰顯了一名網球運動員在面對刻苦訓練、復健低潮與外界質疑時，對於夢想所展現出的努力、堅持與勇敢，同時也完美詮釋了MG品牌「Always Beyond誰說不可能」的品牌精神。

有趣的是，藉由此次拍攝合作，除了近距離目睹台灣球后謝淑薇一拍入魂的將網球精準打入MG HS車艙當中，世界級超凡球技嶄露無遺，透過專訪謝淑薇也大方分享：「2021年澳洲網球公開賽女單八強是她職涯最自豪的動人時刻；而作為一名網球職業運動員，每週經歷挫折乃家常便飯，最重要的是保持開朗的心不斷調整自己，與團隊為接下來每一場比賽做最好的準備」，充分體現出謝淑薇身為職業運動員的敬業態度與堅毅不拔的運動精神。