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搶攻健康飲食商機 全家推健康鮮食、履歷地瓜沙拉

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
全家2019年即推出「健康志向」系列鮮食，獲得運動健身及飲食調控族群廣大迴響，銷售每年穩定成長三成。全家/提供
全家2019年即推出「健康志向」系列鮮食，獲得運動健身及飲食調控族群廣大迴響，銷售每年穩定成長三成。全家/提供

全家（5903）觀察，近年體態與飲食控制族群持續增長，過往春節、中秋等連續假期結束後，民眾運動健身、飲食調控需求提升，帶動健康志向系列鮮食、雞胸肉、豆漿、優酪乳、運動飲料等商品買氣雙位數提升。瞄準年後甩油風潮，全家以實體店舖、會員APP生鮮平台「食食購」與電商平台「全家行動購」三大渠道，線上線下同為消費者的健康神助攻，有望帶動銷售動能。

全家2019年即推出「健康志向」系列鮮食，獲得運動健身及飲食調控族群廣大迴響，銷售每年穩定成長三成；據觀察，健身房及運動中心等場域周邊，「健康志向」鮮食之銷量更較一般店舖高出近三倍；看好健身飲食熱潮，全家健康志向鮮食即日起再推四款新品，以多樣且無負擔的餐食選擇，滿足民眾年後飲控、運動健身的消費需求。

對日常飲食調控族群，全家推薦「健康志向」纖食應援系列，「鮭魚野菜昆布炊飯飯糰」、「清炒雙鮮蔬滿盒」、「黑胡椒豬柳多彩纖蔬餐盒」等產品。運動甩油的健身族群，全家則推薦「酸橙乳酪握沙拉」新品，無論是健身前後補給，或作為輕盈的一餐，都是完美選擇。

此外，全家更推出便利商店首創「有身分證」的鮮食「履歷地瓜沙拉」，全食材嚴選產銷履歷驗證之優質農產品，外包裝更印刷專屬之產銷履歷。

全家線上線下全面助攻甩油，會員APP隨買跨店取2月5日上午10:00同步開賣健康志向99元系列餐盒10入800元優惠組，相當於8折（限量4,000組，每會員限購一組，兌換期限至114年4月30日）；除此之外，2月12日起「全家」APP生鮮平台「食食購」開賣金豐盛雞胸肉三入組，結合平台「零門檻免運」及「可指定日店取」雙重優勢，即便一組雞胸肉也免運，滿足運動健身族群小份量囤貨需求；當晚8點前於全家APP生鮮平台「食食購」下訂，最快後天就能至全家取貨！

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