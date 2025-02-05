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29年來最大交屋潮湧現 房仲：巨大賣壓恐來襲

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

交屋潮湧現，住商機構統計內政部資料，2024年全台住宅類核發建築物使用執照達13.8萬宅，創下自1996年以來，29年最高紀錄。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，2020年以來建商大舉推案，並陸續於去年完工，全台進入歷年罕見交屋潮，此波可能在市場衍生巨大賣壓，值得觀察。

據內政部統計，全台住宅類核發建築物使用執照為13萬8,180宅，寫下1996年以來新高；全台住宅類核發使照總樓地板面積則達584.9萬坪，亦是自2007年以來最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察住宅類核發使照數據，自2023年下半年起至2024年底，扣除工作日較少之2月，連續17月單月住宅使照宅數都達破萬宅規模，且以桃園市、台中市居多。

賴志昶補充，若以平均工期約3年來看，約是自2020年起建商大舉推案，累計至2023、2024年陸續出現大批交屋潮，此走勢亦與房市大盤相符，上一波多頭房市起漲點，即是以2020年為開端，各地建商紛紛搶進，其中台中、桃園以重劃區議題著稱，前者更是這波大漲的主要區域，吸引開發商插旗。

另觀察內政部資料，2024年住宅類核發建照數量達15萬6791宅，較2023年成長約7.3%。

徐佳馨指出，觀察去年數據，以8月核發建照達2萬1,728宅最多，同時也創下從2006年有單月數據以來歷史新高，主因推測與央行要求建商需在18月內動工有關。

她補充，若以2024年8月回推前18個月，即是2023年初，當時適逢平均地權條例修正草案三讀過關，房市較顯萎靡，建商觀察市況而延後推案，致使2024年下半年湧現一波建照申請潮。

徐佳馨提醒，近期國內外政經局勢多變，房市前景較顯詭譎，自去年9月央行打房，沖淡過去新青安帶起的低總價案場買氣，雖說近期銀行申貸限縮問題已稍弱，惟房貸款利率仍屬較高檔次，亦打擊市場買氣。

她表示，此波近年最大交屋潮持續推波助瀾，推案剩餘餘屋有待去化，種種原因之下，預估今年使照、建照核發數量應相對低檔，因此2024年使照數量大舉成長的榮景，研判近年難以重現。

住宅類核發建照、使照歷年宅數。表／住商機構提供
住宅類核發建照、使照歷年宅數。表／住商機構提供

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