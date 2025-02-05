年後甩油！全家健康志向鮮食推4新品 靠這二招應援

瞄準年後甩油風潮，全家（5903）以實體店舖、會員APP生鮮平台「食食購」與電商平台「全家行動購」三大渠道，線上線下同步鎖定健康商機；實體店舖開賣人氣品牌「健康志向」系列鮮食4款新品，主打零精緻澱粉、蛋白質補充，共有飯糰、握沙拉、蔬滿盒及餐盒多種餐食選擇，更有便利商店首創、有身分證的「履歷地瓜沙拉」，商品全食材嚴選產銷履歷驗證之優質農產品，是飲控的清爽好選擇。

過年餐餐大魚大肉，年後便是飲控與甩油的重要時刻。全家觀察，近年體態與飲食控制族群持續增長，過往春節、中秋等連續假期結束後，民眾運動健身、飲食調控需求提升，帶動健康志向系列鮮食、雞胸肉、豆漿、優酪乳、運動飲料等商品買氣雙位數提升。

全家2019年即推出「健康志向」系列鮮食，獲得運動健身及飲食調控族群廣大迴響，銷售每年穩定成長三成；據觀察，健身房及運動中心等場域周邊，「健康志向」鮮食的銷量較一般店舖高出近三倍；看好健身飲食熱潮，全家健康志向鮮食即日起再推四款新品，以多樣且無負擔的餐食選擇，滿足民眾年後飲控、運動健身的消費需求。

其中，「健康志向」纖食應援系列，「鮭魚野菜昆布炊飯飯糰」昆布炊飯搭配大麥仁增加口感，內餡則以蔬菜拌炒芝麻與鮭魚肉，風味清爽可口，蔬菜含量達20g，售價35元；「清炒雙鮮蔬滿盒」使用馬鈴薯塊取代精製白米，延長飽足感，配菜則以清炒類海鮮搭配烤蛋白、烤豆腐、毛豆及玉米，給予消費者多樣的蛋白質補充，售價129元，2月5日至3月4日搭購「法式香草嫩雞胸」享合購價169元；「黑胡椒豬柳多彩纖蔬餐盒」以白花椰菜米搭配穀物炊飯，搭配多種高纖蔬菜、紫地瓜泥與黑胡椒豬柳，滿足成人一日所需1/2的蔬菜攝取量，售價99元。運動甩油的健身族群，則推薦「酸橙乳酪握沙拉」新品，以清爽的酸橙優格搭配紅切達起司，酸甜爽口，無論是健身前後補給，或作為輕盈的一餐，都是完美選擇，售價69元。

此外，全家推出便利商店首創「有身分證」的鮮食「履歷地瓜沙拉」，全食材嚴選產銷履歷驗證的優質農產品，外包裝更印刷專屬之產銷履歷，不僅清爽無負擔，更安心可溯源，包括香甜番薯、清脆爽口的蘿蔓、鮮嫩牛番茄、歐式生菜，讓消費者飲控之際，亦能享受有故事的美味，售價65元。