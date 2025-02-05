關稅變數 吉茂：推進墨西哥廠出貨當地客戶

美國總統川普暫緩對墨西哥徵收關稅，對中國商品加徵關稅生效，在墨西哥和中國均設有生產基地的汽車水箱供應商吉茂精密今天表示，第一階段推進出貨排程，透過既有墨西哥廠產能，出貨給主要客戶在墨西哥的倉庫據點，後續關注關稅變數進展。

川普（Donald Trump）上任後啟動關稅戰，先前擬對加拿大、墨西哥輸美商品祭出關稅大刀，3日宣布暫緩課徵，延期1個月，不過對中國商品加徵關稅則在4日生效。川普向主要貿易國家市場發出關稅威脅，變數持續籠罩。

2023年已在墨西哥設立第三生產基地的汽車水箱供應商吉茂精密，上午接受記者電訪表示，因應關稅變數，吉茂第一階段已調整推進出貨排程，透過既有墨西哥廠產能，出貨給主要客戶在墨西哥的倉庫據點。

吉茂指出，目前美國暫緩對墨西哥增加關稅，公司密切關注後續進展。

吉茂原先規劃擴充墨西哥廠產能，對此吉茂上午向記者說明，擴廠計畫持續進行，墨西哥廠仍繼續小批量出貨子公司美國吉茂，預計擴產後，最快今年第1季起對外接單。

吉茂指出，墨西哥生產基地仍具有縮短客戶交期、減少海運成本、以及避免中美關稅加徵等誘因，可提升集團競爭力。

觀察全球汽車水箱市場，產業人士接受記者電訪指出，全球汽車水箱售後維修市場件（AM）供應商以中國廠商為主，中國汽車水箱銷售在全球市占率超過8成。

產業人士分析，川普政府對中國商品加徵10%關稅，加上既有關稅，中國汽車水箱外銷至美國市場，關稅增加至35%，台灣汽車零配件廠商在墨西哥設廠出貨，仍有一定的關稅優勢。

產業人士也透露，因應美中關稅戰加溫，已有部分汽車零配件第一階（Tier 1）供應商，規劃降低在中國採購比重。

根據年報資料，吉茂在美國西岸洛杉磯及東岸維吉尼亞設有倉庫，目前在台灣、中國東莞及南京均設有生產基地。法人指出，吉茂主要客戶包括美國汽車修配品牌AutoZone、Radiator Express及Denso美國子公司等。