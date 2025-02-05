龍年出生創新低、比虎年慘 房價跌定了？專家這麼說

龍年結束，蛇年來到。台灣房屋集團觀察內政部戶政司統計資料發現，龍年生子熱潮大退潮，2024年龍年新生兒僅13萬4856人，出生率僅有5.76‰，比虎年還慘，並寫下歷史新低，顯示少子化問題加速惡化。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新生兒愈來愈少，房價會跌嗎？是很多人關心的問題。從供需來看，少子化，需求減少，對房價當然不利。

不過，我國出生人口在2001年開始跌破30萬，少子化問題才正式浮現，換算現在都在25歲以內，而目前購屋主力為35歲至45歲，因此雖然這幾年幼兒園、國中小、高中以至大學，都受到少子化衝擊，但房市尚未直接受到影響。

另一方面，由於人口持續往都會區移動，也降低少子化對都會區房市衝擊。

不過，少子化仍對房市生態造成一定影響。首先，年輕人趨向到大都市工作，鄉村或偏遠地區的老家，缺乏居住價值，不論是電梯、公寓或透天都面臨自然淘汰。

其次，由於家戶人口減少，加上房價居高，生活壓力大，購屋人買得起或所需要的房屋坪數每年遞減，大坪數物件交易量持續減少，小宅則躍居市場主流。

張旭嵐表示，小宅總價低，受小資族歡迎，但建議小資家庭購屋仍須考量五年內的生育計畫，優先考慮2房，市場上有不少1+1房產品，通常這種第二間房並不等於正2房格局，要特別注意。

此外，15坪以下小宅套房，部分銀行不承作或審核較嚴格，相對影響核貸成數及自備款，購屋族亦須審慎評估。