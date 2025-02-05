歐美鋼價漲…中鋼董座黃建智發動員令 中鋼人不可鬆懈

面對美國與歐洲鋼價上漲的態勢，中鋼（2002）董事長黃建智在新春祈福典禮上發出動員令，要求所有中鋼人不能鬆懈，要以「快、穩、準」三字訣，強化經營體質韌性，以有效穩定獲利。

黃建智說，歷經華人圈農曆春節長假，目前掌握的最新商情顯示，美國鋼鐵流通行情已經上漲，每公噸調高20美元至30美元，主因認為川普新政府開始對多國發起關稅戰，預期鋼鐵進口供給量將減少，直接催化價格走高。

此外，歐洲鋼鐵行情同樣動起來，多家鋼廠第1季訂單陸續接飽、接滿，醞釀第2季將調漲價格。

黃建智表示，除了歐美以外，日本、南韓以及東南亞等地市場都維持平穩，沒有看到下跌的跡象，由於第2季進到傳統鋼鐵旺季，後市值得期待。

黃建智指出，還有一項重要訊息值得關注，傳出大陸答應美國不會採取讓人民幣貶值的方式因應關稅戰，只要人民幣不貶值，大陸鋼材出口的殺傷力就受到控制，如此對亞洲鋼價有正面助益。

新春開年吉時，黃建智在祈福典禮上發出動員令，他強調，面對全球地緣政治新態勢，中鋼不需新的口號，持續落實二軸三轉策略，並請「全體同仁不能鬆懈」，務必掌握「銷售接單要快」、「生產品質良率要穩」，「研發設計產品要準」的「快、穩、準」三字訣，也要將快速改變、大膽嘗試、彈性思考的理念融入日常工作，以強化公司體質韌性，帶來穩定獲利。

黃建智說，過去一年受到地緣政治、美中貿易戰及中國大陸鋼品傾銷等因素影響，全球鋼鐵需求已連續3年下滑，進入景氣循環低谷，經營環境相較前年更加艱困，整體鋼市可用「波瀾萬丈」來形容。

在艱困的環境中，感謝所有中鋼人堅守崗位全力打拼，竭盡所能降本增利，在銷售端及研發端等領域積極應對，戮力提升精緻鋼品與高品級產品的銷售配比，精緻鋼品銷量占比突破至11.1%，毛利占比超過75%，整年合併稅前淨利約45.78億元，營運績效與前年不相上下，且每季皆保有盈餘。

黃建智表示，展望今年，預期全球鋼鐵產業將變化多端。主要美國總統川普上任後瞄準加拿大、墨西哥及歐洲等地區課徵關稅，由於加、墨及歐洲同時也是中鋼外銷高單價的主力市場，因此全球貿易洗牌的新流向將影響今年鋼鐵業的走向。