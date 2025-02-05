轉職工作這心態最重要 104搖滾版《我是一支小小鳥》MV上映

蛇年開工啟動年度最大轉職潮，上班族面臨職涯抉擇，該怎麼做最好？104人力銀行蛇年翻新，邀請音樂創作人Marz23用rap重新創作35年前《我是一隻小小鳥--104搖滾版》，同時邀請導演吳念真攜手霹靂舞世界冠軍孫振、Focasa馬戲團團長林智偉，一起鼓舞台灣社會「即使不被看好，也能做到最好」。

《我是一隻小小鳥--104搖滾版》，原曲來自35年前由歌手趙傳主唱李宗盛的詞曲創作。2016年，104人力銀行邀請吳念真以條春伯的故事，為Be A Giver揭開序曲。十年後，吳念真與三位新世代共同參與《我是一隻小小鳥--104搖滾版》MV，用自己「不被看好」的生命故事，詮釋「做到最好」的真實與感動。

「有時候去提案，你可以從眼神裡面，看到那種不屑或是不贊同」 、「你有沒有，不看好自己的勇氣？」人生已抱回17金、另有6次入圍的吳念真：「人生過程遇到的機會和挫折，最後會累積成獨一無二的生命軌跡，不必去跟人家比，只問自己，遇到機會，你的實力掌握好了嗎？遇到挫折，忍受的勇氣準備好了嗎？」

「誰說星二代就只有靠爸？」從小到大，走到哪都被說是藝人安迪的兒子，也常被貼上「靠爸」的負面標籤。他是Marz23，搖滾樂團TRASH的主唱阿夜，首張個人專輯歌曲《我不是饒舌歌手》YouTube累積觀看達兩千多萬次，這是他花光所有積蓄放手一搏的歌曲。面對低潮不放棄、持續創作，把厭世的想法和負能量都寫進歌裡，讓人聽了感同身受並獲得安慰，有了繼續努力的勇氣。

「小時候就常常被說，你這樣什麼都不會，那你能幹嘛？」、「誰說愛跳舞的都是愛玩的小孩？」2024年巴黎奧運，台灣社會開始見識到Breaking炸裂全場的舞台魅力，也因此認識了台灣B-Boy Quake孫振一步步拚戰到奧運最後16人名單。在此之前，他常遭被質疑「沒有好文憑，怎麼能有好前途？」孫振就是全力以赴，拚到最後一刻，把自己燃燒殆盡！「當你失敗了，他們覺得很正常，但當你成功了，你會讓他們大吃一驚，這比較爽。」

「我們就是一群不被看好的人」 、「誰說台灣不能有自己的馬戲團？」FOCASA馬戲團團長林智偉常在鐵皮屋搭建的排練場和團員彩排。創團15年，當初還沒賺錢，就先負債好幾百萬！成軍第二年便獲邀到法國演出。他變賣自己最值錢的二手車，上網印借據，向團員的父母、親戚叔伯借錢，終於湊足一百萬元。「沒想到這群街頭的臭皮匠、可能是老師眼中不成材的壞小孩、不被看好的人，竟然靠著不斷嘗試出的表演，成功站上法國的舞台。」

104人力銀行集團行銷長張寶玲指出，轉職的前三大原因：78.3%的人，為了更高的薪水；63.7%的人，為了更融洽的人際互動；43%的人，追求一個更安全安定的組織。然而，不論工作者是否轉職，在原職深耕亦同，「即便不被看好，仍做到最好」的特質，都是職涯及生涯的最大祝福。