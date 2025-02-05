史上底價最高！台中這3區27日市地標售 房仲曝：回春關鍵

台中市地政局公布，2月27日將公開標售水湳、13期、14期共133筆配餘地及抵費地，總標售底價創新高。去年下半年因打炒房等政策，建商觀望，標脫率砍半；至於此波建商是否買單？房仲觀察，關鍵在於「價格夠不夠甜」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，台中做為全台重劃區模範生，近年展現不同風貌，而隨著機能逐漸到位，房價也水漲船高，這次標售的水湳經貿園區、13期、14期重劃區土地位處目前最熱門的區段，若價格合理，相信吸引建商積極獵地。

這波市地標售，共標售133筆土地，分別為13期10筆、14期69筆以及水湳經貿園區54筆，總標售底價747億9573萬7510元，創歷史新高。

地政局長吳存金說，配餘地及抵費地標售為市府落實整體開發的重要步驟，土地經過完善規畫，興建多項重大建設，為市民帶來優質生活空間，市府也可取得都市發展所需的公共設施用地並釋出可建築的土地，實現「富市台中、新好生活」。

地政局說，水湳經貿園區由「台中之肺」中央公園貫穿南北，待區域內的國際會展中心、綠美圖、水湳轉運中心等重大建設落成，捷運橘線規畫也將串聯台中機場、台中車站、台中科學園區及台中軟體園區，提升水湳的發展與便利。

地政局說明，第13期擁有捷運綠線及台中都會區鐵路高架化等2大交通動脈，近高鐵台中站，交通便捷，市府落實「建設留給城市，文化還給地方」，保留眾多文化景觀及珍稀老樹等文化資產，形成「建設與文化」並存的宜居城市典範。

第14期重劃區提供建設台中巨蛋用地，與台中洲際棒球場串連一氣，區內有水湳生態公園與麻園頭溪河道整合規畫；74號快速道路崇德匝道、潭子匝道皆與14期重劃區相連接，加上國道一號、國道四號豐潭段匯集，成四通八達的交通網路，打造成為北台中門戶。