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中鋼發動員令 隨時應變

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（4）日舉行新春祈福典禮，中鋼董事長黃建智在大會上發出「動員令」，強調面對美國與歐洲鋼價上漲的態勢，所有中鋼人要「快、穩、準」因應今年美國總統川普主導下的全球大變局。

黃建智說，過去一年受到地緣政治、美中貿易戰及中國大陸鋼品傾銷等因素影響，全球鋼鐵需求已連三年下滑，進入景氣循環低谷，經營環境相較前年更加艱困，去年鋼市可用「波瀾萬丈」來形容，而今年則是「變化多端」。

不過，鋼價在今年開春似乎已經看到曙光，黃建智表示，歷經華人圈農曆春節長假，目前掌握的最新商情顯示，美國鋼鐵流通行情已經上漲，每公噸調高20美元至30美元，主因認為川普新政府開始對多國發起關稅戰，預期鋼鐵進口供給量將會減少，直接催化價格走高。

此外，歐洲鋼鐵行情同樣動起來，多家鋼廠第1季訂單陸續接飽、接滿，醞釀第2季將調漲價格。

中鋼 美國 鋼鐵

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