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航運市場 2025年三變數

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航運族群開春後，貨櫃相對低迷，散裝雖有重建利基也受拖累，法人分析，今年航運市場有三變數，首先戰後災後重建跟美國擴廠等需求、川普的新關稅政策變化及紅海地緣政治問題，都將牽動全球運價走勢。

國內的航運業者認為，在美國新政策推動下，散裝船勢必開始受惠美國製造相關的建設需求，另外災後重建等題材，尤其，洛杉磯野火燒毀上萬戶民宅，後續潛在重建需求呼之欲出；中、長期還有俄烏戰爭會不會結束，戰後重建物資需求，在近期原物料價格開始走揚後，散裝船的需求也會跟著升溫。

巴拿馬近期宣布不再跟中國大陸續約退出中國大陸的「一帶一路」， 這條運河每年運輸價值約2,700億美元，全新的政策變化將影響到全球龐大的物流供應鏈，國內的航運業者認為，初期對於全球海運市場的影響不大，長期還要觀察相關的政策變化。

國內的物流業者分析，根據統計這條運河每年運輸價值約2,700億美元的貨物，占全球海上貿易量5%， 2017年巴拿馬加入中國大陸的「一帶一路」，隨著美國總統川普對於巴拿馬運河的重視後，巴拿馬總統2月3日也宣布退出中國大陸的「一帶一路」合作，後續發展要持續注意。

法人認為，未來川普的各項經濟政策將進一步影響到全球貨櫃輪市場變化，國內業者都屏息靜觀。

巴拿馬運河 美國

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