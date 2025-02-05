快訊

聯合報社論／用覆議提煉仇恨，以罷免收割社會人性

汪小菲雨中演深情 惹出前任小三張穎穎發千字文拆面具

民眾搶打！公費流感疫苗剩10萬劑 一圖看各縣市剩餘數量

鋼市開紅盤 豐興鋼筋大漲 市場信心進入良性循環

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
豐興鋼鐵董事長林大鈞。聯合報系資料照
豐興鋼鐵董事長林大鈞。聯合報系資料照

新春鋼價第一盤大漲、鋼筋先行。主力大廠豐興（2015）昨（4）日鋼筋每公噸大漲300元，印證春節後鋼市開紅盤的預期，全台北中南重點鋼廠都以漲價響應，鋼價有撐的情況下市場信心進到良性循環，為金蛇年鋼市博得好彩頭。

對於開春第一盤鋼筋大漲，豐興操盤手、業務副總林其睿說，上游原物料海外廢鋼趨漲，加上國內買氣回籠，需求也向上攀升，在各項因素都具備下，新春第一盤鋼筋價格開出漲盤，以貼近市場脈動。

豐興指出，美國總統川普表態將針對進口鋼鐵祭出新一波關稅，川普的目的主要為加強本土製造，由於美國鋼廠多以電爐為主，此舉也將帶動廢鋼用量大增，在供給吃緊下，也將同步推升廢鋼出口報價。

豐興協理莊文哲指出，國外廢鋼行情走揚，最新商情顯示，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本週上漲至每公噸305美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲至305美元，澳洲鐵礦砂由104.05美元下修至104美元。

昨天豐興業務會議拍板，國內廢鋼每公噸上漲300元，鋼筋基價漲300元，型鋼產品基價平盤。最新行情廢鋼每公噸8,700元，鋼筋1.74萬元，型鋼每公噸2.43萬元。鋼筋廠盤價格17,400元。

影響所及，南部主力大廠協勝昨天通知廢鋼商，即日起所有等級廢鋼品項每公噸都調漲300元，北中南各鋼廠陸續表態，建築用鋼吹起漲價主旋律。

法人表示，國內鋼價新春第一盤由豐興吹響漲價號角，鋼價起漲、鋼筋先行，有利中鋼節後操盤，短中期展望樂觀。

上市鋼廠主管說，春節假期前幾二周，國內鋼筋訂單陸續釋出，單筆上千公噸以上訂單陸續現蹤，買家抄底動作頻頻，專業鋼筋廠海光、威致接單情況順風順水，交易情緒轉向活絡，盤商開始進行補庫，營建業直接用戶詢單更顯熱烈，主因在於市場認為鋼鐵行情跌無可跌，買家嗅出低價訊號，陸續出手抄底。

上市鋼廠認為，隨著美國關稅戰開打，全球鋼鐵貿易將重新洗牌，各國政府拚經濟的前提下，用鋼需求值得期待，有利鋼鐵產業正向發展。

美國 豐興

延伸閱讀

豐興廢鋼及鋼筋基價 每噸調漲300元

中鋼三箭齊發 搶救鋼市

不產鋼筋了！南韓營建業不景氣 兩大業者本月相繼喊停

鋼筋價下修 海光、威致補

相關新聞

建商推頂級飯店 蛇年大爆發…四季酒店等六大案將陸續落成

建商大推頂級飯店，開發價值上看千億。四大建商推六座頂級飯店，將在今年陸續落成，四大業者包括元利、大陸建設、興富發及馥華，...

北美貨櫃長約價 勁揚逾六成…對三雄營運有加分作用

全球貨櫃輪今年長約價談判啟動，根據最新市場消息指出，長約價出現「驚人價格」，起跳價大客戶每大櫃（40呎櫃）2,500美元...

建商推頂級飯店 品牌力吸客關鍵

建商推頂級酒店，業內人士指出，此舉將為飯店業注入「鯰魚效應」，主因近年台灣經濟成長表現不錯，但過去一直缺少真正的頂級酒店...

鋼市開紅盤 豐興鋼筋大漲 市場信心進入良性循環

新春鋼價第一盤大漲、鋼筋先行。主力大廠豐興昨（4）日鋼筋每公噸大漲300元，印證春節後鋼市開紅盤的預期，全台北中南重點鋼...

中鋼發動員令 隨時應變

中鋼昨（4）日舉行新春祈福典禮，中鋼董事長黃建智在大會上發出「動員令」，強調面對美國與歐洲鋼價上漲的態勢，所有中鋼人要「...

航運市場 2025年三變數

航運族群開春後，貨櫃相對低迷，散裝雖有重建利基也受拖累，法人分析，今年航運市場有三變數，首先戰後災後重建跟美國擴廠等需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。