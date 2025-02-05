鋼市開紅盤 豐興鋼筋大漲 市場信心進入良性循環

新春鋼價第一盤大漲、鋼筋先行。主力大廠豐興（2015）昨（4）日鋼筋每公噸大漲300元，印證春節後鋼市開紅盤的預期，全台北中南重點鋼廠都以漲價響應，鋼價有撐的情況下市場信心進到良性循環，為金蛇年鋼市博得好彩頭。

對於開春第一盤鋼筋大漲，豐興操盤手、業務副總林其睿說，上游原物料海外廢鋼趨漲，加上國內買氣回籠，需求也向上攀升，在各項因素都具備下，新春第一盤鋼筋價格開出漲盤，以貼近市場脈動。

豐興指出，美國總統川普表態將針對進口鋼鐵祭出新一波關稅，川普的目的主要為加強本土製造，由於美國鋼廠多以電爐為主，此舉也將帶動廢鋼用量大增，在供給吃緊下，也將同步推升廢鋼出口報價。

豐興協理莊文哲指出，國外廢鋼行情走揚，最新商情顯示，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本週上漲至每公噸305美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲至305美元，澳洲鐵礦砂由104.05美元下修至104美元。

昨天豐興業務會議拍板，國內廢鋼每公噸上漲300元，鋼筋基價漲300元，型鋼產品基價平盤。最新行情廢鋼每公噸8,700元，鋼筋1.74萬元，型鋼每公噸2.43萬元。鋼筋廠盤價格17,400元。

影響所及，南部主力大廠協勝昨天通知廢鋼商，即日起所有等級廢鋼品項每公噸都調漲300元，北中南各鋼廠陸續表態，建築用鋼吹起漲價主旋律。

法人表示，國內鋼價新春第一盤由豐興吹響漲價號角，鋼價起漲、鋼筋先行，有利中鋼節後操盤，短中期展望樂觀。

上市鋼廠主管說，春節假期前幾二周，國內鋼筋訂單陸續釋出，單筆上千公噸以上訂單陸續現蹤，買家抄底動作頻頻，專業鋼筋廠海光、威致接單情況順風順水，交易情緒轉向活絡，盤商開始進行補庫，營建業直接用戶詢單更顯熱烈，主因在於市場認為鋼鐵行情跌無可跌，買家嗅出低價訊號，陸續出手抄底。

上市鋼廠認為，隨著美國關稅戰開打，全球鋼鐵貿易將重新洗牌，各國政府拚經濟的前提下，用鋼需求值得期待，有利鋼鐵產業正向發展。