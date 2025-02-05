北美貨櫃長約價 勁揚逾六成…對三雄營運有加分作用

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
貨櫃輪示意圖。 路透
貨櫃輪示意圖。 路透

全球貨櫃輪今年長約價談判啟動，根據最新市場消息指出，長約價出現「驚人價格」，起跳價大客戶每大櫃（40呎櫃）2,500美元，比去年同期1,500美元漲逾六成，漲幅達66%以上，將為貨櫃三雄今年營運打底。

對此，業界頻呼「意外」，因為此前海運業界多認為，紅海危機解除後全球貨櫃輪運價將會跟著大跌，但最近市場傳出，即將在5月換約的遠東-北美線長約運價出現大漲行情，船公司喊出訂單量大的客戶40呎櫃長約價格從2,500美元區間開始談。這對貨櫃三雄長榮航（2603）、陽明、萬海營運而言，都有加分作用。

距離5月遠東-北美線換約還有一段時間，全球政經局勢變化大，全球貨主跟海運公司對於北美長約的價格談判拉鋸戰會非常激烈；2025年歐洲線的長約價格已經完成簽約，業界認為都比2024年好；如果北美線的合約價格也能比去年好，包括長榮、陽明及萬海在內的貨櫃輪業者2025年的獲利透明度，也將同步拉高。

國內的物流業者指出，目前傳出來的北美合約價格從2,500美元開始談判，這代表貨櫃輪業者對於各種成本攀升下，合理運費價格的堅持。海運公司擔心簽太多不合理的長約，萬一市場比預期好，將會傷及營收、獲利表現，在長約的談判價格還是以保本合理價格為主軸。

物流業者進一步分析，全球海運公司走過疫情的大多頭行情後，經營體質完全改變，過去很容易在淡季採取降價競爭，疫後即便貨量回到常態，搶市占價格的競爭手段很少見。

因此，推估如果船公司對於合約的價格過於堅持，今年的長約價格簽約比重將會降低。

全球貨櫃輪的運價受到農曆年後貨量影響，元氣還未恢復波及，推估未來幾周的現貨運價會持續向下修正，新春開春貨量不多，議價空間大，因此即將公布的新一周現貨價格應該是下滑。

航運業者認為，3月全球貨量的表現，對貨櫃海運業而言將是今年營運的重要關鍵，預期運價止跌的關鍵時間約在3月；至於長約的價格最終情況，將於3月，4月趨於明朗，貨量表現將直接影響北美線的合約價格向上還是向下走。

影響貨櫃輪最重要的關鍵，還是紅海危機是否將完全解除，這個變數也會牽動長約價格談判。

國內的航運業者不諱言的表示，在以色列與哈瑪斯達成停火協議，全球三大貨櫃航商仍對重返紅海航線躊躇不前，為了船員跟船舶安全，仍在審慎觀望中。

萬海 貨量

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