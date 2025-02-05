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超商發展複合店型 吸引顧客

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北報導

超商業者展店規劃不設限，積極朝向多元複合店型發展。全家（5903）、統一超與OKmart針對消費者需求布局多元店型，期望能吸引更多來客。

全家指出，未來展店會對應不同商圈族群的需求，規劃推出複合店型。目前的複合店型包含「FamiSuper超市店」有76店、「Fami自助洗衣複合店」24店、「Let’s Café咖啡複合店」150店，未來皆會再視商圈需求持續展店。

全家分析，複合店型的業績表現，平均都較一般店成長二成左右。

統一超也積極拓展多元型態的店型，目前有集結統一超旗下多個品牌的逾千坪大型店與IP肖像特色主題門市等。此外，未來店型也是7-ELEVEN朝智慧零售發展的方向。

7-ELEVEN指出，2018年啟動X-STORE，至今在全台已有七間未來超商，其中「X-STORE 7」進駐工研院辦公宿舍區封閉商圈，與工研院合作「拿了就走智慧商店技術」，拓展未來零售體驗。

OKmart則推動以包裹寄取貨為主的微型門市OK Express。

全家 工研院 超商

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