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超商四雄2025年再開500店

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
統一超商7-ELEVEN。聯合報系資料照
統一超商7-ELEVEN。聯合報系資料照

台灣超商合計有近14,000家店，去年淨增加400多店。今年四大超商將持續搶市占，合計將淨增加約500店。

根據經濟部統計處資料顯示，2024年整體零售業營業額為4兆8,530億元，年增2.6%；其中，便利商店整體營業額達4,235億元，年增5.4%，呈現逐年成長趨勢。四大超商為搶攻市占率，紛紛積極展店，擴大營收規模。

統一超（2912）去年全年營收突破3,300億元，為歷史新高，在旗下7-ELEVEN持續展店下，今年營收有望持續成長。統一超指出，7-ELEVEN台灣門市去年增加200多家，目前總店數逾7,000家，預估今年將淨增加200至250店。統一集團董事長羅智先曾表示，7-ELEVEN展店「沒有天花板」，為了社會需求，會不斷拓點。

統一超表示，菲律賓7-ELEVEN發展將成為第二大營收成長引擎，2023年起已成為當地超商市占率第一，每年平均淨增加逾350店，將持續強化呂宋島外之布局，期望近幾年內能突破5,000店。中國大陸市場方面，去年在上海、浙江等地增加逾百店，營運穩健成長中。

統一超統計，台灣加計海外市場，去年增約650店，2025年統一超在台灣、菲律賓、上海與浙江等市場的展店數也將持續成長，期望往「亞洲流通大平台」的目標更進一步。

全家去年營收首次突破千億元，表現亮眼。全家表示，去年淨增加82店，總店數來到4,316店，今年目標淨增加150店，目前已占台灣超商市占率三成。全家指出，除持續展店外，也希望單店營收能積極成長。

萊爾富截至去年達1,665店，平均一年淨增加79店，目標2026年達到2,000店規模。萊爾富表示，挑選營業據點是以商圈需求評估，從各類特殊、封閉型商圈的門市，到消費不便的外圍鄉鎮設點。今年會積極在各鄉鎮、都會區大量快速開店，尤以六都精華商圈地段為首選。

OKmart去年實體門市共803店，OKmart表示，今年將比去年更積極展店，期望主要門市與寄取貨門市OK Express展店數能持續成長。


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