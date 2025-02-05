和泰車叫車平台打入日本市場

和泰車（2207）今年全年市占目標要達36.7%，由於汽車銷售再成長的空間有限，和泰集團擴展移動服務（MaaS）市場，yoxi叫車平台將在3月打入日本市場，與日本最大叫車平台Go合作，實現台日無縫接軌。iRent平台也提供更多短租業者加入，多元業務成為和泰集團持續成長的重要動能。

和泰集團的MaaS業務包括iRent、yoxi、和運租車機場接送，以及全球訂房網和旅遊商城等的生態系結合，是和泰集團在汽車銷售維修業務之外，另一個積極拓展的事業。其中去趣已是台灣旅遊規劃App下載的首位，成為和泰集團服務整合的重要平台。

和泰集團旗下兩個MaaS重點事業yoxi和iRent都有突出表現。yoxi將進駐左營與彰化高鐵站，並推出高鐵特約計程車功能；更推出跨國叫車服務功能，今年3月起與日本最大計程車服務App GO合作，使用yoxi App即可搭乘日本計程車，實現台日無縫銜接的叫車體驗。

iRent則將擴大路邊租還服務範圍，並將帳號整合集團旗下用車服務，再加上吸納更多租車業者加入iRent陣營，使iRent平台發揮更大的商業效用，在短短幾年間，和泰集團的MaaS已開發出更多商機。