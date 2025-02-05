和泰：2025年車市銷量估45萬輛 旗下三品牌市占衝36.7%

車市龍頭和泰車（2207）總經理蘇純興昨（4）日表示，去年車廠供應量穩定，先前大量未交車訂單陸續消化，全年市場達45.7萬輛，較前一年小幅衰退4％；今年雖然各國央行貨政策未明，地緣政治衝突，但台灣因為是汰舊換新最後一年，加上各品牌促銷，預期全年市場約45萬輛規模，仍是穩定表現。

蘇純興指出，和泰汽車三品牌2024年合計總登錄超過15.9萬輛，是歷史次高紀錄，市占率34.9%，並蟬聯23年台灣車市冠軍，營業額突破2,700億元並創新高。2025年設定的目標是TOYOTA、LEXUS、HINO三品牌銷售目標16.5萬輛，市占率目標36.7%，比2024年提高1.8個百分點。

和泰車也將推動氫能巴士的試運行，TOYOTA H2 City Gold氫能巴士去年12月完成車輛安全審驗，後續正與地方政府及客運業者商談，希望2025年第1季配合地方政府完成試辦運行計畫申請，成為台灣首輛合法上路的氫能巴士。

和泰車昨天舉行春酒，並釋出今年市場展望。和泰車每年春節後都會公布新年度整體車市預估，以及旗下三品牌的年度銷售目標。今年三品牌分別為TOYOTA銷售目標13萬輛、LEXUS約2.85萬輛、HINO達6,350輛，這項數據也是對應TOYOTA原廠的年度計畫，和泰車將全力達成目標數量。

和泰車預估今年車市規模約45萬輛，較去年全年銷量少了7,000輛，但過去十年間，僅有三個年度低於45萬輛。

和泰車認為今年估算仍屬中位數偏高，算是表現穩定。和泰車指出，政府推汰舊換新之後，車市規模普遍在40萬輛以上，今年是五年汰舊換新的最後一年，可望刺激出買氣，有利於今年的車市表現。

和泰車指出，集團將持續以MaaS為願景，打造全面的「移動服務體驗」。2023年甫推出旅遊規劃App「去趣」，去年已成為台灣旅遊規劃App下載No.1，2025年App下載數目標超越400萬，擴大國內外商務合作，掌握觀光商機。

另外，和泰集團點數購物商城「和泰購」將加入智能搜尋及個人化AI推薦，並推出App，提升會員消費體驗。而yoxi將進駐左營與彰化高鐵站，並推出高鐵特約計程車功能。



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