「萬法唯心如是現」方草藝術展在台中屯區藝文中心登埸

青蛇迎新，性情豪邁的知名藝術家「方草」，即日起在台中市屯區藝文中心舉辦「萬法唯心如是現-方草藝術展」，期盼以愛深責切的心懷，透過作品的發想與理論批評，把近一年的藝術創思與大眾分享。

年近7旬的方草，歷經大陸6年藝術行腳後，豁然有「中國水墨乃壯老年的心眼藝術，西洋繪畫則是青壯年的肉眼藝術」的覺悟，而從一位知名的水彩大家，漸漸轉身為現代水墨畫家；並以現代中國畫的立足點、入禪門萬法唯心造的理路，進一步呈現出「心包萬有」的藝術觀。

方草指出，早在8世紀，唐代畫家張璪就已提出「外師造化、中得心源」的曠世畫訣；直到900年後，石濤的畫語錄上更有所突破。

石濤上人提到，「太古無法，太朴不散；太朴一散，而法立矣。一畫者，眾有之本、萬象之根，見用於神、藏用於人；一畫之法，乃自我立。至人無法、無法而法，我之為我、自有我在。」

由於時代的侷限，加上石濤得靠賣畫維生，與蘇東坡曾提出的告誡，「凡欺世而取名者、必托於無常形者也。」這使得石濤未能超脫出自然的外形，以致畫論未在創作上全然的發揮。

但方草認為，「至法無法、到我自有法」需歷禪宗的見道明心才能契會，非腦意識可以探知的。

因此，本於該一畫史的反思與覺照，方草在經歷大陸藝術行腳6年後期，才豁然覺悟到「中國水墨乃壯老年的心眼藝術、西洋繪畫則是青壯年的肉眼藝術」意涵，而從一位知名的水彩大家漸漸轉為一位現代水墨畫家。

並以 「現代中國畫（自由中國畫）」的立足點，契入禪門「萬法唯心造」的理路，使表現出「心包萬有」的藝術觀。

尤其，「心包萬有」正如洪文亮居士引用內山興正禪師語錄所開示Maha-life（大生命）的難以測度。雖心包萬有，於人卻有各自的覺照與選擇。

為此，方草本於諦觀當下台灣政法亂象、兩岸局勢緊張、世界人禍戰爭未熄種種現象，而以愛深責切的心懷，透過作品發想與理論批評，展現他在這一期生命的藝術創思。特別是這次展覽的九成作品，均創發於2024年的69歲，體會更為深刻。

值得一提的是，方草在多件作品中附有創作詩偈，觀眾透過詩偈的拈題，不難看出方草悲憫的菩薩情懷，像是《金剛怒目》所展現破邪顯正的批判力道；《彼岸與此岸》則凸顯遙遠的光明與殘破的家園等。