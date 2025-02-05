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建商推頂級飯店 品牌力吸客關鍵

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

建商推頂級酒店，業內人士指出，此舉將為飯店業注入「鯰魚效應」，主因近年台灣經濟成長表現不錯，但過去一直缺少真正的頂級酒店，未來飯店業將掀起一波大戰，品牌力夠強、夠精緻的飯店，才能吸引消費者。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，近年建商看準台灣消費力道增強，加上消費能力也有Ｍ型化趨勢，因此主攻金字塔頂端客層，甚至有一些飯店業者開始主攻頂級特色的住宿體驗，繼谷關虹夕諾雅開幕後，打開國人奢華旅行風潮，提供具備獨特自然環境、高檔奢華服務或是特色慢活療癒的旅行方式，大受歡迎，也發展出台灣頂級旅遊產業。今年度日月潭漢來日月行館重新改裝開幕，持續改寫全台灣飯店最高房價，為旅客帶來嶄新奢華度假體驗。

事實上，丁玟甄表示，過去業界並不覺得頂級飯店是好走的路，但碰上這一波消費升級，民眾、層峰人士對旅遊支出、生活體驗追求愈來愈高，剛好讓建商更有勇氣引入國際飯店品牌。

丁玟甄表示，未來在這些頂級酒店陸續開幕後，既有營運者也會比較緊張，因為頂級客戶被吸走會是一種壓力，好處是現有酒店或許會在服務上有所升級。不過若以住房價格來看，未來頂級酒店住房房價可能會較周邊行情開高五成以上。

建商 房價 消費

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