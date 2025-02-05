建商推頂級飯店 蛇年大爆發…四季酒店等六大案將陸續落成

建商大推頂級飯店，開發價值上看千億。四大建商推六座頂級飯店，將在今年陸續落成，四大業者包括元利、大陸建設、興富發（2542）及馥華，其中，元利四季酒店最受矚目外，興富發集團推三座飯店量體最多，整體開發價值上看千億元。

近年建商積極朝向多角化經營，飯店成為不少建商的心頭好選項之一，繼去年底勤美集團旗下的台中洲際酒店開幕後，今年預計更將一口氣迎來六座頂級飯店。

據第一太平戴維斯統計，建商跨足飯店業，2025年預計開幕的有六座，主要分布在台北、新北、台中及高雄，其中最受矚目的是位在信義計畫區，由元利建設主導的「四季酒店」，將成為首間台灣四季飯店，預計有260間房間，總投資額逾200億元。

另，台北市還有大陸建設與馥敦飯店合作的危老重建案，該案位在南京東路四段，完工後將以「台北凱悅尚萃酒店」展現全新風貌；新北市則有馥華建設打造「板橋馥華艾美酒店」也是今年開幕。

值得注意的是，近年興富發積極跨入飯店領域，今年預計有三家開幕，最大亮點為台中安達仕飯店，也是過去從沒來過台灣的頂級飯店品牌，該飯店位在台中七期台灣大道三段惠民段3地號，為興富發集團總裁鄭欽天個人持有。而興富發集團旗下位在新北金山老街附近的「興富發金山飯店」以及位在高雄Hyatt Regency凱悅飯店則都是引進凱悅飯店集團品牌。

至於未來幾年，陸續還有遠雄巨蛋事業的飯店、宏匯集團「台北雙子星D1塔樓」、冠德與中鹿營造的「冠德G9-1聯開案」，海悅國際、達麗建設及華友聯建設聯手的「高雄橘線O10站土地開發案」、國揚實業的「左營之星公辦都更」等。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，建商除穩定推案量外，須走向多角化經營，包括參與飯店、商辦、零售等開發，透過租金收入，達到長期穩定的現金流，以平衡營建業的營收穩定性，其中飯店的好處在於相對零售業更為單純，管理上可採委託經營管理或授權加盟方式，引進國際連鎖飯店品牌，提升整個的物業價值。

丁玟甄也指出，建商打造飯店對提升自家品牌亦有幫助，對經營者而言，也是夢想的實現，例如元利建設打造四季酒店，或是興富發總裁的七期安達仕飯店，都可以看到建商老闆對於擁有飯店的情有獨鍾。