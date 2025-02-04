古書今贏／換了位置 要換腦袋

站在台下看著台上，總是充滿崇拜仰慕，遇到緊張處如坐針氈感同身受，慶幸自己沒站在台上。

如果台上人的表現，跟預期不一樣，心中難免出現反差，認為不過如此，如果是自己，一定不會這麼做（這麼演），等到自己的被點名，若非早有準備，就是臨場退縮，深怕自己也變成他人眼中的爾爾，勉強上了台，突然變成一個木頭人。

《通典．職官六》：唐朝中末期，官吏貪腐無能尸居其位，當時的人把擺在侍御史食座南邊的橫榻，取了一個名字，叫做「癡床」。意思是不管是誰，只要坐躺上去，馬上變得驕慢癡呆，即使只是問他今天做了哪些事，他都是不知道、不記得。

其實橫榻再華麗鬆軟，也沒有把人變笨變狂的魔力，主要是隱藏在橫榻背後，美不勝收的權力利益，讓人目眩神迷，想當初坐臥者沒上位前，應該有些能力和志氣，原來當時的謙卑，只是苦無機會而已。

企業面對組織變革，選派中高階職位，目的在於永續經營和群體利益，選拔出來的人，具備積極學習、勇於任事、善於溝通的人格特性，加上領導者昭告天下，可讓人選放手、放心。

受到加持的人選，在獲得成員支持後，掌握五項原則，有助於跨越掌握新職階、新領域：

一、理解處境：針對組織實力、產業知識、競合關係、部門任務、資源取用，進行評估分析，以宏觀視野，產生新的觀念作為融合轉化，確保面面俱到一次到位。

二、廣匯意見：胸襟開闊無私人成見，由上而下帶動形成共識，將組織建構成渾圓的系統，鼓勵和強化資訊匯流，各個成員和環節能夠互助支援，提升效能和可行性。

三、換位歷練：善用既有和外部資源，透過銜接教育、跨部交流、職務代理、主管歷練四種方式，具體進行知識養成、共享、傳承，增進人員認知理解、處置應變能力。

四、數學思維：從不同角度、位置觀測分析作業影響要素間的因果關係，兼顧風險和長短期效益，以最精簡但不疏漏的手法解題。

五、因勢利導：關注相關事務發展趨勢且借力使力，絕不心存僥倖猶豫期待，不作為是因為養精蓄銳，對於敏感性問題，預先埋下伏筆，等待機會借題發揮迂迴側擊。

領導者選拔人選，授權不授責，賦予信賴不讓人難做，以往自己想要處理不便處理的攤子，責由人選處置，可以少掉不少包袱，既能看出本領又孚眾望。

從台下到台上，須做好心理建設和準備，先跳脫原有角色框架，粉墨登場之後視野遼闊，不再是吃瓜群眾能說走就走，舉手投足和眼神動作，都要和台下喜怒哀樂連結一起，不再受腦袋位置限制，就能成為一流角色。