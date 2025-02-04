快訊

聯合報社論／用覆議提煉仇恨，以罷免收割社會人性

汪小菲雨中演深情 惹出前任小三張穎穎發千字文拆面具

民眾搶打！公費流感疫苗剩10萬劑 一圖看各縣市剩餘數量

職場教練課／變動時代的危機意識

經濟日報／ 楊田林（企業人文講師）

根據新聞報導，美國總統川普複製馬斯克模式，今年1月28日突然通知200萬名聯邦雇員，如果在2月8號前提出自願離職，就會發給八個月的資遣費。

川普估計如果5%到10%的員工請辭，可以省下約1億美元，但時間實在太緊迫，就算不離職到時候也可能被裁員，讓很多人不知所措。

CNN主播：「一名聯邦僱員告訴CNN，人們感到震驚、憤怒、困惑還有點害怕。」

這則新聞讓我想到台灣2013年高速公路全面改成ETC電子收費，原本人工收費的員工一夜之間失業了，他們組自救會，在寒風中上街頭抗議，真是情何以堪。

美國聯邦雇員與台灣高速公路收費員，上班一輩子競競業業盡忠職守，誰會想到有一天竟然會失業？

工業革命後發明了汽車，英國許多馬車伕失業了，有些馬車伕因對倫敦街道很熟悉，開始學習駕駛汽車，轉行當司機反而賺得更多錢。而抗拒學習新技能的馬車伕有的只好回家種田，或只能打零工餬口。

還記得30多年前電腦剛問世時，公務員與學校老師被要求學會電腦（私人機構更是如此）。原本抱持著鐵飯碗心態的公務員，只好硬著頭皮學習新技能，有些年紀較大的公務員與學校老師，因無法學會電腦操作，被逼得只好提早退休。

以前電腦程式設計師是令人欽羨的行業，有高含量的技術底工作穩定收入也不錯。誰知AI崛起後也會撰寫電腦程式編碼，有些只會基礎編碼的工程師就失業了，這也是程式設計師始料未及。

但是優秀的程式設計師所擁有的創造力想像力是AI難以取代的。程式設計師經常需要設計全新的算法、架構創新的系統，審核判斷修改AI設計出來的編碼，因此專業到一定高度與深度，目前仍是不容易被AI取代的。

以前注重的T型人才，講求單一專業已經不夠用了，一不小心很容易被機器或AI給取代掉。現在除了專業領域以外，還得有第二或第三專長（π型人才），而且這幾樣能力最好能彼此互通互補，形成複合型的競爭力這樣更好，會更有競爭力。

根據統計，會電腦程式設計的工程師若也懂得管理，他比只單純會程式設計的人多了七倍的就業機會。

科技時代，過去所學的東西「知識半衰期」愈來愈短，很快就失效。上班族要思考，我們是一年的工作經驗重複用了十年？或是每年都會學習新知識新技能？

劇烈變動時代，打倒我們的，有時候不是同行的對手，而是時代變遷的無情浪潮。AI時代，哪還有什麼是鐵飯碗？金飯碗呢？靠山山倒，靠人人跑，只有靠自己的堅強實力最好。

今年是蛇年，蛇會脫皮蛻變，長大。我們也要不斷充實自己，讓自己脫皮再蛻變，迎接時代新浪潮。

AI 失業

延伸閱讀

CNN：看壞美經濟 「2025不消費」、「見底計畫」漸流行

小蝦米對抗大鯨魚！烘焙師不滿遭積欠工資、資遣費 告贏老闆

加墨中關稅生效在即 川普3日將再與杜魯多對話

1人當2用！華府空難揭「美塔台超缺人」 CNN：僅達招聘目標7成

相關新聞

建商推頂級飯店 蛇年大爆發…四季酒店等六大案將陸續落成

建商大推頂級飯店，開發價值上看千億。四大建商推六座頂級飯店，將在今年陸續落成，四大業者包括元利、大陸建設、興富發及馥華，...

北美貨櫃長約價 勁揚逾六成…對三雄營運有加分作用

全球貨櫃輪今年長約價談判啟動，根據最新市場消息指出，長約價出現「驚人價格」，起跳價大客戶每大櫃（40呎櫃）2,500美元...

建商推頂級飯店 品牌力吸客關鍵

建商推頂級酒店，業內人士指出，此舉將為飯店業注入「鯰魚效應」，主因近年台灣經濟成長表現不錯，但過去一直缺少真正的頂級酒店...

鋼市開紅盤 豐興鋼筋大漲 市場信心進入良性循環

新春鋼價第一盤大漲、鋼筋先行。主力大廠豐興昨（4）日鋼筋每公噸大漲300元，印證春節後鋼市開紅盤的預期，全台北中南重點鋼...

中鋼發動員令 隨時應變

中鋼昨（4）日舉行新春祈福典禮，中鋼董事長黃建智在大會上發出「動員令」，強調面對美國與歐洲鋼價上漲的態勢，所有中鋼人要「...

航運市場 2025年三變數

航運族群開春後，貨櫃相對低迷，散裝雖有重建利基也受拖累，法人分析，今年航運市場有三變數，首先戰後災後重建跟美國擴廠等需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。