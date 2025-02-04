職場教練課／變動時代的危機意識

根據新聞報導，美國總統川普複製馬斯克模式，今年1月28日突然通知200萬名聯邦雇員，如果在2月8號前提出自願離職，就會發給八個月的資遣費。

川普估計如果5%到10%的員工請辭，可以省下約1億美元，但時間實在太緊迫，就算不離職到時候也可能被裁員，讓很多人不知所措。

CNN主播：「一名聯邦僱員告訴CNN，人們感到震驚、憤怒、困惑還有點害怕。」

這則新聞讓我想到台灣2013年高速公路全面改成ETC電子收費，原本人工收費的員工一夜之間失業了，他們組自救會，在寒風中上街頭抗議，真是情何以堪。

美國聯邦雇員與台灣高速公路收費員，上班一輩子競競業業盡忠職守，誰會想到有一天竟然會失業？

工業革命後發明了汽車，英國許多馬車伕失業了，有些馬車伕因對倫敦街道很熟悉，開始學習駕駛汽車，轉行當司機反而賺得更多錢。而抗拒學習新技能的馬車伕有的只好回家種田，或只能打零工餬口。

還記得30多年前電腦剛問世時，公務員與學校老師被要求學會電腦（私人機構更是如此）。原本抱持著鐵飯碗心態的公務員，只好硬著頭皮學習新技能，有些年紀較大的公務員與學校老師，因無法學會電腦操作，被逼得只好提早退休。

以前電腦程式設計師是令人欽羨的行業，有高含量的技術底工作穩定收入也不錯。誰知AI崛起後也會撰寫電腦程式編碼，有些只會基礎編碼的工程師就失業了，這也是程式設計師始料未及。

但是優秀的程式設計師所擁有的創造力想像力是AI難以取代的。程式設計師經常需要設計全新的算法、架構創新的系統，審核判斷修改AI設計出來的編碼，因此專業到一定高度與深度，目前仍是不容易被AI取代的。

以前注重的T型人才，講求單一專業已經不夠用了，一不小心很容易被機器或AI給取代掉。現在除了專業領域以外，還得有第二或第三專長（π型人才），而且這幾樣能力最好能彼此互通互補，形成複合型的競爭力這樣更好，會更有競爭力。

根據統計，會電腦程式設計的工程師若也懂得管理，他比只單純會程式設計的人多了七倍的就業機會。

科技時代，過去所學的東西「知識半衰期」愈來愈短，很快就失效。上班族要思考，我們是一年的工作經驗重複用了十年？或是每年都會學習新知識新技能？

劇烈變動時代，打倒我們的，有時候不是同行的對手，而是時代變遷的無情浪潮。AI時代，哪還有什麼是鐵飯碗？金飯碗呢？靠山山倒，靠人人跑，只有靠自己的堅強實力最好。

今年是蛇年，蛇會脫皮蛻變，長大。我們也要不斷充實自己，讓自己脫皮再蛻變，迎接時代新浪潮。