智慧經營／國泰證券董事長莊順裕 幸福職場 助員工圓夢

永續新時代下，薪資不再是衡量工作的唯一條件。國泰證券化身夢工廠，藉由提供客製化圓夢機會，協助員工自我實現，積極創造幸福職場文化。「勇敢做夢，一起找回夢想初衷。」這是2020年第一屆圓夢計畫推廣DM上的一段話，而夢的推手來自國泰證券董事長莊順裕，他為員工點燃追夢熱情，讓夢想落地實踐，達到工作與生活平衡狀態。

極限挑戰 自我成長

在一個冬日的下班時段，莊順裕在電梯間巧遇了一位全身運動勁裝的資深同仁，簡短交談後，得知是要去北教大的運動場練跑，為她的夢想「柏林馬拉松」備戰。

走在回家的路上，莊順裕腦海中反覆浮現著資深同仁初到公司服務與現今的身形容貌，已經因運動而產生極大的改變，他驚歎著夢想對人的正面驅動力，更進一步反思著：「更多同仁也有屬於自己的夢想吧？只是因為工作與生活的壓力遲遲無法實現。」

莊順裕心中萌生起希望公司能為同仁們圓夢盡一分力，不論出錢、出力或出假，於是，催生了國泰證券圓夢計畫的誕生。

儘管歷經了橫跨三個年度的新冠疫情，第一屆圓夢計畫的同仁仍然在三年期間陸陸續續實踐夢想。一位有異位性皮膚炎的同仁喜愛運動，為了挑戰自我，透過圓夢計畫完成鐵人三項，藉由此壯舉鼓勵其他有相同情況的同事一起勇敢克服身體不適、勇敢追夢。

一位數位團隊年輕女同事則勇闖喜馬拉雅山，在平凡的生活裡活出不平凡人生，也因此認知所有的煩惱在山峰面前都顯得微不足道。

一群國泰證券路跑社的同仁，因深深著迷跑步帶來的療癒感，組團前進2024年德國柏林50周年馬拉松，作為自我成長的極限挑戰，創造了好成績。

其中一位同仁更進一步計畫2025年將再前往日本東京馬拉松、美國芝加哥馬拉松，六大馬拉松徽章將集滿四枚。

更有一群喜愛咖啡的業務同仁們，因客戶對於品嘗咖啡有專業見解，興起學習咖啡知識的念頭，進而透過專業咖啡師指導教學，成功取得沖煮咖啡資格認證。

圓夢計畫除了協助員工實踐心中夢想外，也將夢想的種子散播到社會上，包括社會關懷、環境保育、文化傳承等不同項目，其中，有一群國際金融處同仁，因發現台東寧埔國小足球隊長期缺乏經費與視野拓展的機會，經由舉辦足球友誼賽，邀請寧埔國小師生前來台北交流，促進文化學習。

時隔四個年頭，國泰證券在2024年舉辦了第二屆的圓夢計畫，並且選在這一年、同時也是國泰證券20周年，為兩位想開畫展的同仁圓了夢，策劃了一個極具專業水準的圓夢畫展。

基層員工 實踐理想

國泰證券人力資源部副總經理林聖達說：「圓夢計畫至今兩屆，共有40組同仁提案，最終入選15組計畫執行。其中由於畫展太受歡迎，再加上畫展中贈送給同仁們的圓夢桌曆禮物太吸晴，因此，又催生了限量版的國泰證券2025圓夢桌曆，共有油畫版與動漫版兩種款式。」

國泰證券年度圓夢桌曆出自員工之手，與國內金融業俊男美女的年度桌曆中，有著全然不同的層次與意涵。

國泰證券由上所發起的圓夢計畫，讓基層的同仁能藉由這項計畫的提出與實踐，獲得內心自我實現的滿足，這份主動爭取、實現夢想並回饋社會的實踐精神，正巧妙地在國泰證券內部點燃成長的火種，從近幾年國泰證券在國內本土券商的亮麗成績，已可見一斑。

圓夢計畫是國泰證券帶給全體員工夢想起飛的舞台，透過支持員工實現心中理想，期待能夠成為正向變革的推動力量，不僅提供員工多元化發展機會，更能對社會產生深遠影響。

未來，國泰證券將持續舉辦圓夢計畫，為員工點燃追夢熱情，讓夢想落地實踐，每一位同仁都能成為更好的自己。