東南亞最大浮沉台船、自主打造預拌混凝土船到手 強勢進軍海事市場

皇昌（2543）營造強勢進軍海事市場、展現企圖心，近六年來前後投入超過50億元、不僅打造國內最大全能船機隊，更深化專業工程實力、整合集團資源，目標全面強化集團在海事領域的戰力和優勢地位。

皇昌營造執行長林明照表示，逾50億元的資本支出主要投入「海事領域」，目標在強化集團即戰力和優勢地位，其中去年底東南亞最大浮沉台船「皇昌101號」已交船。

今年，兩艘海事船機隊包括拋石落管船「皇昌99號」以及台灣首艘自主打造的預拌混凝土船「皇昌100號」預計2月完成，4、5月投入營運。

面對未來海事版圖拓展，林明照直言，在融入技術革新、技術升級後，加上三艘船機隊加入下，為皇昌集團在海事版圖增添重磅戰力，集團全能船機隊達38艘、成為國內最大的全能工程船機隊。

皇昌營造布局海事工程領域最後一哩路完成，面對未來海事市場，林明照表示，「皇昌營造準備好了」。

皇昌營造旗下東南亞最大浮沉台船「皇昌101號」最大特點，就是能進行沉箱拖行、安裝大型海上擴建結構，且該工程船配備先進的浮力控制系統和定位設備，能夠在各種海況下完成裝卸和定位作業，提高作業效率且大幅減少人力需求，強化工程的精確性、安全性。

而拋石落管船「皇昌99號」能精確投放石料，協助建港、防波堤等大型海事建設，更能在極端作業環境下，確保工程穩定性與安全性，大幅增強皇昌承接複雜及具挑戰性工程的能力。