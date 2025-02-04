快訊

小三的復仇！派出所長遭爆婚外情還有「小四」 下場慘了

DeepSeek掀熱潮 公司急發布徵才！「這職位」年薪最高近7百萬

東南亞最大浮沉台船、自主打造預拌混凝土船到手 強勢進軍海事市場

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
2024年底、皇昌營造迎來東南亞最大浮沉台船「皇昌101號」交船；該船最大特點，就是能進行沉箱拖行、安裝大型海上擴建結構，能在各種海況下完成裝卸和定位作業，提高作業效率且大幅減少人力需求，強化工程的精確性、安全性。皇昌營造提供
2024年底、皇昌營造迎來東南亞最大浮沉台船「皇昌101號」交船；該船最大特點，就是能進行沉箱拖行、安裝大型海上擴建結構，能在各種海況下完成裝卸和定位作業，提高作業效率且大幅減少人力需求，強化工程的精確性、安全性。皇昌營造提供

皇昌（2543）營造強勢進軍海事市場、展現企圖心，近六年來前後投入超過50億元、不僅打造國內最大全能船機隊，更深化專業工程實力、整合集團資源，目標全面強化集團在海事領域的戰力和優勢地位。

皇昌營造執行長林明照表示，逾50億元的資本支出主要投入「海事領域」，目標在強化集團即戰力和優勢地位，其中去年底東南亞最大浮沉台船「皇昌101號」已交船。

今年，兩艘海事船機隊包括拋石落管船「皇昌99號」以及台灣首艘自主打造的預拌混凝土船「皇昌100號」預計2月完成，4、5月投入營運。

面對未來海事版圖拓展，林明照直言，在融入技術革新、技術升級後，加上三艘船機隊加入下，為皇昌集團在海事版圖增添重磅戰力，集團全能船機隊達38艘、成為國內最大的全能工程船機隊。

皇昌營造布局海事工程領域最後一哩路完成，面對未來海事市場，林明照表示，「皇昌營造準備好了」。

皇昌營造旗下東南亞最大浮沉台船「皇昌101號」最大特點，就是能進行沉箱拖行、安裝大型海上擴建結構，且該工程船配備先進的浮力控制系統和定位設備，能夠在各種海況下完成裝卸和定位作業，提高作業效率且大幅減少人力需求，強化工程的精確性、安全性。

而拋石落管船「皇昌99號」能精確投放石料，協助建港、防波堤等大型海事建設，更能在極端作業環境下，確保工程穩定性與安全性，大幅增強皇昌承接複雜及具挑戰性工程的能力。

「皇昌100號」則是皇昌營造攜手和昌國際自主打造離岸式的預拌混凝土船，為台灣國內首艘自產自製的預拌船，結合平台船打造移動式的預拌混凝土廠，一次可提供1,000立方的混凝土石料，全力支援離岸海事工程。

「皇昌100號」是皇昌營造攜手子公司和昌國際自主打造離岸式的預拌混凝土船，為台灣國內首艘自產自製的預拌船，結合平台船打造移動式的預拌混凝土廠，一次可提供1,000立方的混凝土石料，全力支援離岸海事工程。皇昌營造提供
「皇昌100號」是皇昌營造攜手子公司和昌國際自主打造離岸式的預拌混凝土船，為台灣國內首艘自產自製的預拌船，結合平台船打造移動式的預拌混凝土廠，一次可提供1,000立方的混凝土石料，全力支援離岸海事工程。皇昌營造提供
拋石落管船「皇昌99號」能精確投放石料，協助建港、防波堤等大型海事建設，更能在極端作業環境下，確保工程穩定性與安全性，大幅增強皇昌承接複雜及具挑戰性工程的能力；圖片取自皇昌官網
拋石落管船「皇昌99號」能精確投放石料，協助建港、防波堤等大型海事建設，更能在極端作業環境下，確保工程穩定性與安全性，大幅增強皇昌承接複雜及具挑戰性工程的能力；圖片取自皇昌官網

台船 東南亞

延伸閱讀

經濟走緩…陸多地基建工程被迫擱置 民眾怨：都變成「古蹟」

花蓮美崙溪畔串聯計畫 獲台灣景觀大獎優質獎

鄰近重要路段 新竹市三民國中通學步道改善將開工

造船三強滿手單 營運喊衝

相關新聞

東南亞最大浮沉台船、自主打造預拌混凝土船到手 強勢進軍海事市場

皇昌（2543）營造強勢進軍海事市場、展現企圖心，近六年來前後投入超過50億元、不僅打造國內最大全能船機隊，更深化專業工...

美撤中國小額包裹豁免 業者：空運市場需求大於供給

美國取消中國小額包裹關稅豁免，恐波及廉價中國電商平台，影響台灣空運商機。貨攬業者表示，美國通膨讓當地民眾轉向中國電商購物...

新竹火車站商圈地價調降 信義房屋析房價仍穩

新竹市政府最新公告全市土地現值平均漲幅達5.06%，但火車站前舊城區因商業活動疲弱，地價考量實際利用情形適度調降。不過信...

不動產交易價金履約保證 抵禦買賣交易風險

買房屋堪比人生大事，其實過程中存在著不少迷思，例如覺得履約保證只對買方有利，如果是賣方根本不需要。然而，在不動產交易中，...

中鋼董座黃建智：「快、穩、準」強化體質韌性穩定獲利

中鋼（2002）4日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長黃建智強調，全球鋼鐵產業變化多端，中鋼不能鬆懈，要以「快、穩、準」三字訣...

中鋼舉辦新春開泰祈福典禮 持續落實二軸三轉策略

中鋼（2002）4日舉辦2025年新春開泰祈福典禮，由董事長黃建智擔任主典官，總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭與中鋼企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。