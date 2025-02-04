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美撤中國小額包裹豁免 業者：空運市場需求大於供給

中央社／ 台北4日電
長榮航空貨機。聯合報系資料照
長榮航空貨機。聯合報系資料照

美國取消中國小額包裹關稅豁免，恐波及廉價中國電商平台，影響台灣空運商機。貨攬業者表示，美國通膨讓當地民眾轉向中國電商購物，要觀察關稅增加後的銷售影響，但空運市場需求遠大於供給，即便中國電商貨量縮小，也不必過度擔憂。

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施今天生效，同時取消價值低於800美元的「小額豁免」條款，此舉將對依賴小額包裹取得迅速發展的廉價中國電商平台Temu和Shein等產生影響。

中國電商平台是透過空運遞送，省下倉儲費用，並以量制價，透過低價銷售搶占市場，由於貨量十分龐大，加上中美航班並未完全恢復，中國電商的空運大餅也外溢到國籍航空業者。

受惠電商與AI產品需求的強勁支撐，國內航空高層先前就用「每一架貨機都是財神爺」來形容航空貨運榮景。

貨攬業者先前表示，美國通膨因素讓當地民眾轉向中國電商購物，「甚至會買掃把、扇子等生活日用品」，間接影響到美國當地百貨零售生意，近年中國電商銷往美國的市場大好，帶動空運榮景，預估每個月都有7000、8000噸的出貨量，約70到80架貨機，占據香港、大陸到美國約4到5成的貨源。

然而，價值低於800美元的「小額豁免」條款取消後，是否打擊廉價中國電商平台，進而波及空運生意。貨攬業者對中央社記者分析，第一，如果美國民眾還是苦於通膨，中國電商採取低價策略，且小額包裹單價都不高，即便加上關稅還是有競爭力，是否影響銷售還要持續觀察一段時間。

第二，整體而言，目前空運市場還是需求大於供給，即便中國電商貨量縮小，因應美中貿易戰，從東南亞出口運往美國的電子產品需求還是很大，甚至比以量制價的電商產品運價更好，因此不需要過度擔憂，先靜觀其變。

另一家貨攬業者則表示，中國電商僅是空運中貨源的一部分，且因為風險大，貨源不穩定，更希望聚焦在電子產品上，整體而言，還要繼續觀察關稅實施後，是否衝擊電商買氣，若有所影響，業者可能會採取從東南亞出口到美國的方式規避關稅，對物流業者而言，就要重新規劃路線，並思考新的營運方式上的成本變動。

美國 電商

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