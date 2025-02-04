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中龍鋼鐵祈福典禮 董座呂紹榮：力拚今年虧轉盈

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中龍鋼鐵祈福典禮，董座呂紹榮：力拚今年虧轉盈。中龍提供
中龍鋼鐵祈福典禮，董座呂紹榮：力拚今年虧轉盈。中龍提供

中龍鋼鐵4日舉辦祈福典禮，董事長呂紹榮強調，力拚今年轉虧為盈。

呂紹榮表示，去年雖然大家都兢兢業業的努力工作，公司經營方針的7項標竿項目也全部都達成目標，生產成本也下降，但是在市場不景氣狀況下，售價降得更多，中龍仍然沒有賺錢。

展望今年，中東戰爭已停火，美國總統川普上任後貿易政策逐漸明朗，俄烏戰爭也有望在川普的影響下停止，國際上影響鋼鐵需求的不確定因素逐漸穩定，並走向復甦的道路，中龍今年很有機會轉虧為盈。

呂紹榮指出，中龍承接集團「二軸三轉」的經營發展策略，以二軸為核心，以三轉為行動綱領，輔以中鋼黃建智董事長提出「快速改變、大膽嘗試、彈性思考」的理念來因應市場的變動，開闢藍海道路。

今年中龍最重要的兩項工作，包括高爐大修並建置智慧高爐、高品級再生鋼材製程的開發與技術建立，正是通往藍海道路的最佳方向。

中龍總經理梁乃文表示，回顧去年世界棒球12強經典賽中華隊奪冠的感動至今令人難忘，中龍要運用靈活的戰術，在機會來臨時精準的打擊，揮出致勝的一擊，共同創造中龍營運新佳績。

中龍企業工會理事長蔣秉松表示，將秉持勞資和諧的初衷，與公司共同攜手前行。

中龍鋼鐵祈福典禮，董座呂紹榮：力拚今年虧轉盈。中龍提供
中龍鋼鐵祈福典禮，董座呂紹榮：力拚今年虧轉盈。中龍提供

川普 董事長 鋼鐵

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