快訊

盼低調送別大S…小S透過經紀人發聲：返台時間不對外公開

內埔鄉連2年同1人抽到汽車 數學老師：機率和中威力彩頭獎相近

新竹火車站商圈地價調降 信義房屋析房價仍穩

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
新竹市政府最新公告全市土地現值平均漲幅達5.06%，但火車站前舊城區因商業活動疲弱，地價考量實際利用情形適度調降。不過信義房屋專家指出，舊城區房價仍維持穩定，主要受惠於區位優勢及剛性需求支撐。（圖:信義房屋提供）
新竹市政府最新公告全市土地現值平均漲幅達5.06%，但火車站前舊城區因商業活動疲弱，地價考量實際利用情形適度調降。不過信義房屋專家指出，舊城區房價仍維持穩定，主要受惠於區位優勢及剛性需求支撐。（圖:信義房屋提供）

新竹市政府最新公告全市土地現值平均漲幅達5.06%，但火車站前舊城區因商業活動疲弱，地價考量實際利用情形適度調降。不過信義房屋專家指出，舊城區房價仍維持穩定，主要受惠於區位優勢及剛性需求支撐。

火車站前舊城區因疫情後網購興起，小型零售店閒置率升高，包括站前SOGO等地區人潮減少，反映在土地市場評估上。相較之下，關埔地區、巨城購物中心周邊、北區大魯閣湳雅廣場周邊因生活機能完善、交通改善等因素，地價呈現上漲走勢。

信義房屋新竹學府店曾華佑指出，儘管地價調降，舊城區具備市政中心、百貨商圈等優勢，加上交通便利，持續吸引剛性購屋需求。舊城區老公寓每坪均價仍維持在30~40萬元，新古屋如峰華苑則維持每坪約60萬元水準。火車站後站區域，竹連市場週邊新建案春福承曦落在6字頭；富宇建設新建案則達每坪70~80萬元；再往更遠區塊，培英學區老公寓均價3字頭，新建案如新竹之昇成交均價也站上6字頭。

曾華佑表示，後站區域房市交易持續熱絡，主要受惠於八大學區優勢。「這區雖然不少房屋屋齡較高，但因為學區資源優質，吸引許多有新生兒或剛上小學孩童的家庭購屋，形成穩定的剛性需求。」他觀察，由於市場存在總量管制，許多家長傾向提早卡位，搶購學區宅。

靠近巨城周邊的新建案，2025年新案價格已突破每坪80萬元。由於關埔二期重劃完成、慈祥路通車等建設到位，東區房市交易持續活絡。相較之下，舊城區的土地整合較為困難，如火車站前附近的透天厝因所有權人眾多，整合進度受限。

「重劃區和市區各有特色，」信義房屋竹二區協理陳世光分析，重劃區因建案集中，價格容易形成堆疊效應，整體單價較高；市區則因建案分散且區域發展成熟，價格相對穩定。他建議，偏好嶄新市容及寬敞道路的民眾，可考慮竹北地區；若注重生活便利性，新竹市區是較佳選擇，交通便利，也有成數的生活配套及文教資源。

整體而言，新竹市房市呈現「量縮價穩」態勢。專家預期，隨著交通建設持續改善，加上剛性需求支撐，房市可望回歸疫情前的穩定成長模式。不過舊城區商業活動仍待活化，市府規劃的「大車站計畫」能否帶動區域再發展，仍待觀察。

學區 建案 房市

延伸閱讀

鄰近重要路段 新竹市三民國中通學步道改善將開工

亞利桑納州最大高中學區 拒協助遣返移民

有兄姊就讀、工作證明取代戶籍…南市取消自由學區推配套

越區、互搶學生！南市全面取消166所國中小「自由入學」

相關新聞

新竹火車站商圈地價調降 信義房屋析房價仍穩

新竹市政府最新公告全市土地現值平均漲幅達5.06%，但火車站前舊城區因商業活動疲弱，地價考量實際利用情形適度調降。不過信...

不動產交易價金履約保證 抵禦買賣交易風險

買房屋堪比人生大事，其實過程中存在著不少迷思，例如覺得履約保證只對買方有利，如果是賣方根本不需要。然而，在不動產交易中，...

中鋼董座黃建智：「快、穩、準」強化體質韌性穩定獲利

中鋼（2002）4日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長黃建智強調，全球鋼鐵產業變化多端，中鋼不能鬆懈，要以「快、穩、準」三字訣...

中鋼舉辦新春開泰祈福典禮 持續落實二軸三轉策略

中鋼（2002）4日舉辦2025年新春開泰祈福典禮，由董事長黃建智擔任主典官，總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭與中鋼企業...

春節影響1月機車市場萎縮 三陽蟬聯龍頭

受春節落點不同影響，影響領牌工作日，今年1月整體機車市場銷量為43432台，較月減33.36%，年減6.23%，三陽以單...

去年房市有多熱？永慶：年銷破兆元、單店賣45億

去年房市有多熱？永慶房產集團3日辦春酒，宣布2024年集團總銷金額高達1.09兆元，其中有高達156位經紀人員年度業績突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。