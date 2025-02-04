不動產交易價金履約保證 抵禦買賣交易風險

買房屋堪比人生大事，其實過程中存在著不少迷思，例如覺得履約保證只對買方有利，如果是賣方根本不需要。然而，在不動產交易中，仍然存在著各種風險，安新建經表示「履約保證不僅能保護買方，同樣保障了賣方的交易安全與權益！」

去年，桃園便有人佯裝買方，和賣方屋主約定以1,500萬元的價格成交，並當面交付140萬元頭期款取信於屋主，同時土地代書以辦理銀行貸款為由，要求賣方先提供房屋所有權狀及印鑑。日後，買方藉口將付款期限遞延至三個半月，賣方在等待買方交付尾款期間，突然遭遇地下融資公司人員上門要查看屋況，屋主不解，便向地政機關查證才發現，房屋竟然在簽約當天就已經被過戶，並設定給地下錢莊抵押權1,440萬元，這才驚覺自己被詐騙。

安新建經履保部經理楊家怡表示，「儘管不動產交易詐騙案件數量不多，但是因為金額龐大，只要遇到一次詐騙，就可能導致畢生積蓄化為烏有。」類似的「買屋詐貸」案件屢見不鮮，如過去轟動一時的「沈代書案」，即為詐騙集團聯合不肖代書與仲介，假借買房名義進行詐騙。楊家怡指出，「雖然先交付權狀及印鑑證明不符合買賣程序，但是對許多人來說，買賣房屋一輩子可能就一、兩次而已，因為不熟悉其中流程，就容易上當受騙。」

安新建經向來以流程控管嚴謹來保護買賣雙方交易之價金，另外對合作方的代書及仲介在進行合作訂約前都會先進行安全篩選，為買賣雙方進行安全把關，提供更高的保障。這些「假買賣真詐欺」案例中，若交易時雙方有選擇承作價金履約保證，就會有第三方專業人員協助把關，有效降低賣方、賣方交易的風險。履約保證制度要求買方在交屋前將全額價款匯入專屬履約保證帳戶，並由銀行全程保管。同時，履約保證將款項支付交由信託專戶管理，避免人為經手帶來的風險。

楊家怡指出：「不動產交易金額動輒上千萬，使用履約保證雖然須支付交易金額萬分之六的費用，但是卻可以為買賣雙方提供強而有力的保障。」不動產交易選擇履約保證，如同掛上一個「安全認證」標章，在交屋前買賣的價金是匯款進專屬的「履約保證專戶」由銀行保管，直到確認貸款金額足夠，才會把產權過戶給買方，避免任何一方居心不良想中飽私囊的「人禍」，降低雙方交易過程可能的疑慮。

其實，不動產交易中大約七成的糾紛，都可以透過價金履約保證化解。買方常見的風險包括房屋產權爭議、產權抵押權餘額高於房價，以及一屋多賣等情況，而賣方則擔憂過戶後無法收到尾款或買方違約產生的損失。履約保證的介入不僅保障買賣雙方權益，還能在貸款、稅務或其他突發問題中提供專業協助，確保交易順利完成。

楊家怡提到，去年央行貸款緊縮，許多買方因為貸款延遲面臨違約風險，安新建經在當時協助買賣雙方協調修正買賣契約；雖然這波過渡期即將結束，但這也顯示出，在交易不動產的過程中，很難避免遇到大環境等各種突如其來的變化與風險，因此選擇優質的履約保證服務，便是多了一層安心保障。