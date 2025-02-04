中鋼董座黃建智：「快、穩、準」強化體質韌性穩定獲利
中鋼（2002）4日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長黃建智強調，全球鋼鐵產業變化多端，中鋼不能鬆懈，要以「快、穩、準」三字訣，強化經營體質韌性，方能有效穩定獲利。
黃建智說，過去一年受到地緣政治、美中貿易戰及大陸鋼品傾銷等因素影響，全球鋼鐵需求已連續3年下滑，進入景氣循環低谷，經營環境相較前年更加艱困，整體鋼市可用「波瀾萬丈」來形容。
在艱困的環境中，感謝所有中鋼人堅守崗位全力打拼，竭盡所能降本增利，在銷售端及研發端等領域積極應對，戮力提升精緻鋼品與高品級產品的銷售配比，精緻鋼品銷量占比突破至11.1%，毛利占比超過75%，整年合併稅前淨利約45.78億元，營運績效與前年不相上下，且每季皆保有盈餘。
黃建智說，展望今年，預期全球鋼鐵產業將變化多端。主要美國總統川普上任後瞄準加拿大、墨西哥及歐洲等地區課徵關稅，由於加、墨及歐洲同時也是中鋼外銷高單價的主力市場，因此全球貿易洗牌的新流向將影響今年鋼鐵業的走向。
黃建智強調，面對全球地緣政治新態勢，中鋼不需新的口號，持續落實二軸三轉策略，並勉勵全體同仁不能鬆懈，務必掌握「銷售接單要快」、「生產品質良率要穩」，「研發設計產品要準」的「快、穩、準」三字訣，也要將快速改變、大膽嘗試、彈性思考的理念融入日常工作，以強化公司體質韌性，帶來穩定獲利。
中鋼企業工會理事長陳春生表示，去年雖然受到整體大環境及景氣影響，但中鋼獲利相較國外其它指標鋼廠有過之而無不及，期盼公司各級主管適時宣導公司政策方向，強化同仁信心，也提醒同仁務必重視工安，大家一同努力讓公司變得更好。
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