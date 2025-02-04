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中鋼舉辦新春開泰祈福典禮 持續落實二軸三轉策略

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼4日舉辦2025年新春開泰祈福典禮，由董事長黃建智擔任主典官，總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭與中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，率公司各單位主管同仁及工會理監事同心祈福，祈求今年更好更豐收。(中鋼/ 提供)
中鋼4日舉辦2025年新春開泰祈福典禮，由董事長黃建智擔任主典官，總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭與中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，率公司各單位主管同仁及工會理監事同心祈福，祈求今年更好更豐收。(中鋼/ 提供)

中鋼（2002）4日舉辦2025年新春開泰祈福典禮，由董事長黃建智擔任主典官，總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭與中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，率公司各單位主管同仁及工會理監事同心祈福，祈求廠內生產穩定順利，廠外接單銷售暢旺，全體同仁及協力人員平安健康，今年更好更豐收。

黃建智致詞時表示，過去一年受到地緣政治、美中貿易戰及中國大陸鋼品傾銷等因素影響，全球鋼鐵需求已連續3年下滑，進入景氣循環低谷，經營環境相較前年更加艱困，整體鋼市可用「波瀾萬丈」來形容。黃建智感謝所有同仁去年堅守崗位全力打拼，竭盡所能降本增利，在銷售端及研發端等領域積極應對，戮力提升精緻鋼品與高品級產品的銷售配比，精緻鋼品銷量占比突破至11.1%，毛利占比超過75%，整年合併稅前淨利約45.78億元，營運績效與前年不相上下，且每季皆保有盈餘。

展望今年，黃建智指出全球鋼鐵產業將變化多端，主要美國總統川普上任後瞄準加拿大、墨西哥及歐洲等地區課徵關稅，由於加、墨及歐洲同時也是中鋼外銷高單價的主力市場，故全球貿易洗牌的新流向將影響今年鋼鐵業的走向。黃建智說明面對全球地緣政治新態勢，中鋼不需新的口號，持續落實二軸三轉策略，並勉勵全體同仁不能鬆懈，務必掌握「銷售接單要快」、「生產品質良率要穩」，「研發設計產品要準」的「快、穩、準」三字訣，也要將快速改變、大膽嘗試、彈性思考的理念融入日常工作，以強化公司體質韌性，帶來穩定獲利。

陳春生致詞時表示，去年雖然受到整體大環境及景氣影響，但中鋼獲利相較國外其它指標鋼廠有過之而無不及，期盼公司各級主管適時宣導公司政策方向，強化同仁信心，也提醒同仁務必重視工安，大家一同努力讓公司變得更好。

中鋼 鋼品 鋼鐵

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