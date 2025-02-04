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泰茂實業再度傳出好消息 藉由併購跨足電動車市場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

繼年初泰茂（2230）實業新能源事業併購約翰三股份有限公司，進軍「台電E-dReg案場」宜蘭利澤台電儲能系統業務之後，公司再傳佳音，董事會於1月22日公告，透過子公司KING HO取得晨亨科技有限公司股權，藉此收購案跨足電動車市場。

泰茂實業自1991年承接中國交通公司CTI活塞環設備及技術至今，已經超過30年，多年來不斷吸取國外的技術及經驗、併購優質工廠做技術上的調整，取得多項技術專利，至今已能與國際大廠並駕齊驅，更是全台最大的活塞環製造公司。

活塞環原是傳統汽車零件產業，市場已趨穩定，再加上近年來電動車潮流正盛，泰茂除持續開發新能源事業、發展酒水事業之外，在主業的挹注也不遑多讓，此次便透過間接持有晨亨科技的方式，藉由該公司在車載顯示器先進技術及國際車廠一級供應鏈地位，為泰茂布局電動車市場注入一方活水。

晨亨科技有限公司成立於2017年，主要發展光學及電子科技領域，產品包括玻璃導光板、3D曲面玻璃、車載用儀表板保護玻璃蓋板、車載用儀表板顯示器模組、大尺寸光電玻璃及相關應用產品等，晨亨科技並已取得多項專利及國際級車廠認證，未來泰茂車用零件主業營收成長應可樂觀期待。

活塞 電動車 顯示器

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