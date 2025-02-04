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春節影響1月機車市場萎縮 三陽蟬聯龍頭

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
受農曆春節影響，今年1月機車市場萎縮，三陽仍持續蟬聯銷售冠軍。圖／三陽提供
受農曆春節影響，今年1月機車市場萎縮，三陽仍持續蟬聯銷售冠軍。圖／三陽提供

受春節落點不同影響，影響領牌工作日，今年1月整體機車市場銷量為43432台，較月減33.36%，年減6.23%，三陽以單月20366台的掛牌數持續蟬聯龍頭，市占率46.9%，光陽則以10885台、市占率25.1%排名第二，山葉7568台，市占率17.4%。

三陽表示，1月慶賀2024年度全國銷售冠軍，各車款均推出感恩回饋，國民旗艦機種全新迪爵熱銷，1月銷售達3448台，穩居1月最暢銷機種；水冷機種JET SL+持續熱銷，1月仍高達2811台的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數3945台；再加上MMBCU新款上市熱銷2214台，運動車款DRG二代、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系銷售穩定，讓三陽1月市占近半，保持銷售冠軍。

電動機車市場則出現明顯衰退，1月整體銷量為1342台，較上月大減73.85%，也較去年同期減少51.74%，電動機車龍頭Gogoro領牌數僅779台。

Gogoro表示，受春節與各縣市補助方案尚未完整公布影響，電動機車市占率僅1.79%，較上月下降74.91%。預期隨著補助方案陸續公布，將推動電動機車市場回升，增加民眾購買意願。

車市 電動機車

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