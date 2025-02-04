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台鐵公司化首年虧損137.9億 明召開董事會討論票價調整

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司去年正式掛牌，根據最新財務資訊2024年實際虧損高達137.9億元，對此，台鐵公司表示，虧損主要原因為配合政策影響。此外，台鐵明天下午2時將召開董事會，屆時將會討論備受關注的票價調漲及資產投資等相關議題。

有關台鐵公司盈虧部分，台鐵表示，原本公司成立時預估虧損74多億元，去年12月底再估可能達到120億元，但根據2024年營運報告，票箱收入原預計有185億元，然而受到403花蓮大地震影響，實際收入僅174億元，但客運量平均每日達64.77萬人次，比2023年增加7.8％，累計客運人次達2.37億，客運收入約174億元，較2023年增加7.01億元。

另外，台鐵2024年附屬事業營收為46.44億元，比去年增加9.3％；便當及商品收入為8.63億元，比去年增加12.8％；資產開發收入為37.81億元，比去年增加8.5％。

台鐵 客運

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