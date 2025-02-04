去年房市有多熱？永慶：年銷破兆元、單店賣45億

去年房市有多熱？永慶房產集團3日辦春酒，宣布2024年集團總銷金額高達1.09兆元，其中有高達156位經紀人員年度業績突破千萬元，年度業績冠軍吳政陽，業績更直逼5千萬元，單店最高總銷則多達45億元。

永慶3日席開近600桌，邀近6000名永慶夥伴及眷屬一起喝春酒，內政部地政司司長王成機、前總統府國策顧問張平沼、國立政治大學校長李蔡彥、世新大學校長陳清河，及24位不動產仲介公會理事長與貴賓，也都蒞臨祝賀。

永慶房產集團董事長孫慶餘表示，永慶以「先誠實再成交」的理念，打造公平透明的房產交易平台，贏得消費者的認，目前集團已達到1900店、總人數2萬9800人、總銷破兆元的規模，相信很快就可以突破2000店。

孫慶餘表示，現在詐騙橫行，人在家中坐，詐騙天上來，坐在家裡，房產居然會消失，而且案例越來越多。所以永慶跟內政部地政司攜手舉辦「預防房產詐騙公益講座」，教育消費者提早預防，保障民眾財產安全。

王成機肯定永慶在不動產交易安全上面的努力，他表示，永慶集團2024年舉辦了600場「預防房產詐騙公益講座」，超過3萬人受益。永慶善盡企業社會責任，協助內政部做公益活動、推廣「地籍異動即時通」。

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋2024年績效成長17%，業績突破千萬的人數也成長6成，2025年永慶房屋將持續展店、擴大徵才，並給予求職者穩定的職場環境和高薪機會。