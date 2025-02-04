搶攻情人節粉色商機 超商雙雄強推草莓季

強檔草莓季到來，超商雙雄搶攻粉色浪漫商機，統一超（2912）7-ELEVEN推出逾50款粉嫩系商品於草莓季專案架販售，再鎖定年輕潮流喜愛IP肖像推出聯名新品，估業績年增一成；全家（5903）集結實體店舖、FamiPort型錄預購線上線下渠道，精選超過100款草莓風味新品，預期能帶動檔期業績再成長。

7-ELEVEN指出，根據過往觀察，草莓季是全年最受歡迎檔期，相關類別業績逐年銷售額成長一成以上，尤其又以相關現做飲品、手工甜點等食飲類別最受到歡迎。開春之際7-ELEVEN以「莓‧那麼簡單」為主題整合包含零食、糖果、常溫飲料、啤酒、IP聯名周邊、烘焙、甜點、冰品多種類別，推出逾50款粉嫩系商品於草莓季專案架販售。

草莓季搭配西洋情人節送禮話題，7-ELEVEN鎖定年輕潮流喜愛IP肖像，自去年便獨家推出韓國超夯文創IP Dinotaeng短尾袋鼠雙周邊贈品零食分享組引發搶購熱潮。今年再度獨家推出全新「樂事洋芋片線條小狗聯名草莓季組」，一次擁有超萌造型陶瓷碟與手掌隨機杯。另外西洋情人節告白送驚喜，7-ELEVEN全台門市也開放限量預購多款三麗鷗和貓福珊迪12吋坐姿娃娃、草莓教主熊抱哥周邊以及限量吉伊卡哇流沙杯墊與吉伊卡哇皮革吊飾，百元親民價就可以收服心儀對象的心，為戀情加溫。

此外，7-ELEVEN觀察到草莓口味甜品最受年輕族群歡迎，經典人氣冰品「LOTTE酷立吸」今年首次推出「草莓煉乳口味」；自有烘焙品牌也再度引領甜點風潮，推出全新獨家開發新品，包含「草莓雙色可頌」、「草莓果泥麵包」、「草莓乳酪歐式麵包」，以及「草莓雙餡鬆餅」等。而7-ELEVEN甜點品牌「LADEARS」則是一口氣推出三款新品，包含「草莓蛋糕風味馬卡龍」、「草莓法式千層蛋糕」與「優格草莓蛋糕杯」，激起甜點控們的少女心。

7-ELEVEN指出，線上「i預購」平台自今年1月推出「草莓季」，已帶動草莓季業績成長超過三成，觀察民眾最愛鮮果類的草莓甜點，即日起再推出「拿破崙先生草莓布丁寶盒」、「振頤軒【2盒組】莓果雙餡圓舞曲(情人節限定)」、「美德糕餅舖草莓生乳燒、「美食村草莓三明治」跟「拿破崙先生爆量草莓」。

全家也表示，草莓季將於2月5日開跑，集結實體店舖、FamiPort型錄預購線上線下渠道，精選超過100款草莓風味新品，囊括Let's Café、FamiCollection、minimore甜點、極鬆餅、日本全家Famimaru零食、啤酒等多元品類，更以「強強聯手」的品牌聯名策略，攜手千層酥名店「午冬5.TUNG」、本土世界金牌巧克力品牌「Cona's妮娜巧克力」、日本半熟起司塔人氣品牌「PABLO」與精釀啤酒品牌「臺虎精釀」等知名品牌，聯名開發多項粉色系商品。