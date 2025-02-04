快訊

春節前就送醫…竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 接班人選受關注

具俊曄現況曝光！喊話友人「為熙媛安息祈禱」 最後一刻滿腦都是她

名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

海柏特攜手富邦媒 推出電子書閱讀器售後維修服務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下子公司海柏特（6884）攜手台灣線上零售龍頭momo富邦媒（8454），推出momoBOOK電子書閱讀器售後維修服務；即日起，消費者可將momoBOOK電子書閱讀器親送或郵寄至海柏特台北松信、 台中文心和高雄九如三個服務中心進行官方授權維修。海柏特致力於3C產品的售後服務，已獲逾50家國際品牌的服務授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電及電子書等。此次與momo富邦媒合作，將為更多消費者提供電子產品一站式售後服務。

隨著數位閱讀需求的提升，電子書閱讀器市場迎來了全新發展機遇。根據日商環球訊息（GII）全球市場調查顯示，2024年全球電子書閱讀器市場規模達到73.6億美元，預估未來5年內將突破百億美元的市場規模。

隨著數位閱讀需求的提升，海柏特將同步於北中南三個服務中心提供官方授權維修服務，並特別於線上報修平台特別設立 momoBOOK專區，提供簡單易用的報修功能與修繕進度查詢服務，確保消費者的售後體驗快速且安心。未來，海柏特也將持續攜手合作夥伴一起建立完整的電子書閱讀器服務生態圈，延長電子書產品使用週期，提升消費者閱讀體驗，並一起落實環保永續價值，滿足廣大的消費者需求。

消費 閱讀 電子書

延伸閱讀

momo 推 momoBOOK 閱讀器 帶動電子書銷售年增30%

宏碁旗下海柏特攜momo富邦媒 推電子書閱讀器售後維修

與日常通用英文不同！開發人員應優先學習產業所用英語

富邦媒衝刺核心三戰略

相關新聞

搶攻情人節粉色商機 超商雙雄強推草莓季

強檔草莓季到來，超商雙雄搶攻粉色浪漫商機，統一超（2912）7-ELEVEN推出逾50款粉嫩系商品於草莓季專案架販售，再...

影／今年新車市場規模估45萬輛 和泰車拚市占率36.7%

和泰車今天舉行媒體春酒，總經理蘇純興感謝大家支持，2024全年營業額突破2,700億，創下歷史新高。展望今年台灣車市，蘇...

持平看待今年車市 和泰：估全年掛牌約45萬台水準

看好今年車市，汽車龍頭和泰車總經理蘇純興今日表示，今年全球經濟政治及各國央行貨幣政策未明仍充滿不確定性，但在政府汰舊換新...

港務公司推行銷獎勵 力拚貨櫃增量、航港減碳提高3％

港務公司日前推出「114年度行銷獎勵方案」，今年除提高貨櫃增量獎勵及藍色公路獎勵單位獎金，因應海運聯盟重組及高雄港洲際貨...

減陸運負擔！港務公司拼高雄港貨櫃量提升 祭多項獎勵

今年全球前兩大貨櫃船公司，地中海與馬士基航運合組的2M聯盟即將解散，馬士基與赫伯羅德另合組雙子星聯盟，全球船期將出現混亂...

75億健康產業園區啟動 「山城一哥」實價站5字頭

大台中分為山、海、屯區，其中交通便利的「山城一哥」豐原區，在去年亞洲大學斥資75億元，打造亞洲大學豐富健康產業園區後，吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。