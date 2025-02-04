momo 推 momoBOOK 閱讀器 帶動電子書銷售年增30%

2025年台北國際書展即將登場。富邦媒（8454）旗下momo購物網深耕圖書事業，今年邁入第八年，進一步擴展電子書業務。今年1月momo正式推出首款 momoBOOK電子書閱讀器，以創新設計和便捷功能為消費者提供更多元的閱讀選擇引領數位閱讀新潮流。

momo指出，隨著數位閱讀風潮的興起，電子書與電子閱讀器的需求逐漸攀升。根據國立公共資訊圖書館統計，從2014年的79萬冊至2023年的1,132萬冊，10年間台灣平均每人每年電子書借閱量成長16倍，顯示民眾對電子書的接受度持續提升。尤其在2020至2021年受疫情影響，電子書借閱量顯著增加，突顯數位閱讀在現代生活中的重要性。

momo在台北國際書展前公布《2024十大暢銷電子書榜》，榜首由商業理財類的《持續買進》拿下，這本書以實證數據解讀穩健投資的方法，深受投資新手和忙碌族群喜愛；《原子習慣》則以「每天小改變，累積大成效」的理念穩居前三，反映現代人對效率提升和自我成長的重視。

心理勵志類書籍同樣表現亮眼。《我可能錯了》透過簡單故事啟發讀者重新看待人生選擇，《蛤蟆先生去看心理師》以輕鬆的方式探討心理健康，而《蔡康永的情商課》系列則憑藉實用的情感智慧，佔據多個榜單席次，廣受讀者青睞。

此外，《老公怎麼還不去死》以幽默直白的筆調道出家庭分工現實，引發女性讀者共鳴；《更新粒線體》則從健康角度切入，提供改善慢性病的實用建議，吸引關注生活品質的讀者。這份榜單不僅反映出當代讀者對財務、心理與健康議題的高度重視，也展現了市場的多樣化需求。

momo購物網自2017年起深耕圖書事業，洞察電子書市場潛力，不斷擴展業務，以多角化布局滿足消費者需求。今年momoBOOK登場，攜手宏碁（2353）集團旗下子公司海柏特，為momoBOOK電子書閱讀器提供1年保固服務。海柏特具備豐富的資訊整合、企業合約維修與服務經驗，服務據點遍及全台。消費者可選擇親送商品至海柏特台北松信、 台中文心、 高雄九如三個服務中心，或透過郵寄方式進行維修，享受多元且便捷的服務選擇。此外，海柏特的線上報修平台特別設立 momoBOOK專區，提供簡單易用的報修功能與修繕進度查詢服務，讓消費者能隨時掌握維修狀態，確保售後體驗快速且安心。