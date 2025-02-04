宏碁旗下海柏特攜momo富邦媒 推電子書閱讀器售後維修

宏碁（2353）旗下子公司海柏特（6884）攜手台灣線上零售龍頭momo富邦媒（8454）推出momoBOOK電子書閱讀器售後維修服務；即日起，消費者可將momoBOOK電子書閱讀器親送或郵寄至海柏特台北松信、台中文心和高雄九如三個服務中心進行官方授權維修。海柏特致力於3C產品的售後服務，已獲逾50家國際品牌的服務授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電及電子書等。

隨著數位閱讀需求的提升，電子書閱讀器市場迎來了全新發展機遇。根據日商環球訊息（GII）全球市場調查顯示，2024年全球電子書閱讀器市場規模達到73.6億美元，預估未來5年內將突破百億美元的市場規模。對此，海柏特透露，團隊這次特地與momo富邦媒合作，將為更多消費者提供電子產品一站式售後服務。

隨著數位閱讀需求的提升，海柏特將同步於北中南三個服務中心提供官方授權維修服務，並特別於線上報修平台特別設立 momoBOOK專區，提供簡單易用的報修功能與修繕進度查詢服務，確保消費者的售後體驗快速且安心。未來，海柏特也將持續攜手合作夥伴一起建立完整的電子書閱讀器服務生態圈，延長電子書產品使用週期，提升消費者閱讀體驗，並一起落實環保永續價值，滿足廣大的消費者需求。

據悉，海柏特成立於2018年，隸屬宏碁集團旗下子公司，營運業務範圍提供多國支援、原廠授權的多品牌檢測、維修與維運，服務項目包含電腦及周邊產品、辦公室及消費性電子產品與周邊、伺服器及工作站、網路與機房設備等。海柏特從台灣出發，目標深耕亞太市場，已於馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南成立子公司，服務據點深入亞太各地，分別布建了服務據點逾百點，並持續增加中，如此高覆蓋率服務據點，讓位於離島的企業與消費者都可就近取得支援。

海柏特目前已獲逾30家國際品牌的服務授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電等，主要品項類別近20項，受理總品項則逾百項，品牌與品項皆持續增加中，以完整、全面的服務領域滿足使用者。此外，海柏特也應客戶需求可提供全方位服務，從購買前期的諮詢、產品功能設定、保固、維修，甚至到產品終了的報廢，在產品生命階段的重要環節，海柏特都能協助處理，減輕企業、消費者負擔，且能提升產品效能、降低環境衝擊。