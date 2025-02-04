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影／今年新車市場規模估45萬輛 和泰車拚市占率36.7%

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
和泰車總經理蘇純興表示，2025預期全年市場約在45萬輛規模。記者林澔一／攝影
和泰車總經理蘇純興表示，2025預期全年市場約在45萬輛規模。記者林澔一／攝影

和泰車今天舉行媒體春酒，總經理蘇純興感謝大家支持，2024全年營業額突破2,700億，創下歷史新高。展望今年台灣車市，蘇純興表示，雖有地緣政治衝突，但政府積極推動汰舊換新政策最後一年刺激需求，加上各品牌銷售活動推動，進口品牌車款穩定，預估今年台灣新車市場規模可維持45萬輛的水準，維持穩定表現。

蘇純興說多數訂單於2023年解消狀況下，2024全年總市場達457,830台。和泰汽車三品牌合計總登錄超過15.9萬台，刷下歷史次高紀錄，市佔率34.9%，蟬聯23年台灣車市冠軍。

和泰車今日舉行媒體春酒，總經理蘇純興說明對今年市場的看法。記者林澔一／攝影
和泰車今日舉行媒體春酒，總經理蘇純興說明對今年市場的看法。記者林澔一／攝影

和泰車 車市

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